Ghislanzoni Gal: 4 titoli italiani ai Campionati Italiani di ginnastica ritmica

Conquistate anche 4 medaglie d’argento e 4 di bronzo

Entusiaste le allenatrici: “Soddisfatte per le prestazioni di tutte le nostre atlete”

RIMINI – ASD Ghislanzoni GAL protagonista ai Campionati Italiani di ginnastica ritmica che si sono svolti dal 23 giugno al 2 luglio a Rimini.

Ben 36 atlete le atlete lecchesi, dagli 8 ai 18 anni, che hanno tenuto alto i colori della GAL, distinguendosi in tutti i livelli tra più di un centinaio di atlete per ogni singolo livello.

Tra i migliori risultati spiccano quelli di Marta Dell’Oro che si laurea Campionessa Nazionale Assoluta nel Livello LA individuale, Allieve 1.

Nella stessa categoria Marta Morrone ottiene il titolo di Campionessa Nazionale al cerchio.

La squadra composta da Cecilia Di Francesco, Martina Dragone, Silvia Russo, Alessia Croitor e Rebecca Marinaro ottiene il titolo di Campione Italiano nel Livello LB nel campionato d’insieme LB1.

Nella categoria LB Individuale Isabella Falco si laurea Campionessa Italiana assoluta A2. Sul podio anche Asia Rocca che fa sua la medaglia di Bronzo. Bronzo anche per Martina Dragone nella categoria A4 LB.

Nella categoria LC individuale Matilde Cassinotti conquista il titolo di vicecampionessa italiana J3 alla specialità fune.

Nella categoria LD individuale Carolina Thaning ottiene 2 titoli di Vice Campionessa Nazionale a cerchio e nastro, mentre Camilla Lindenblatt ottiene la medaglia di bronzo alla palla.

Nella categoria Livello LE individuale, Alice Gritti conquista la medaglia di Bronzo alla fune.

Nella categoria Serie D LE Conquista il titolo di Vice Campione Assoluta la squadra composta da Carolina Thaning, Alice Gritti, Gemma Fricano, Eleonora Corti e Chiara Beri.

“Siamo molto soddisfatte per le prestazioni di tutte le nostre atlete – fanno sapere le allenatrici Giulia Pala, Angela Pirovano, Aurora Sottile, Clarissa David e Lisa Giudici – Abbiamo raggiunto ottimi risultati e molti podi, quindi un grazie a tutte per l’impegno, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato durante tutto l’anno per arrivare ai Campionati Italiani di Rimini al meglio”.

Di seguito i risultati ottenuti per ogni Livello

Livello LA individuale

Tra le Allieve 1 si aggiudica il titolo di Campionessa Nazionale Assoluta Marta Dell’Oro.

Nella stessa categoria Marta Morrone ottiene il titolo di Campionessa Nazionale al cerchio seguita dalla compagna Anna Codognotto. La più piccola tra le A1 Anita Lombari ottiene un ottimo 4^ posto al cerchio.

Tra le Allieve 2, buoni piazzamenti per Bajic Jasmine, Sara Pierangelini e Lucrezia Quartararo.

Tra le Allieve 3, in gara Arianna Gargano e Aurora Mascheri concludono in 8^ e 4^ posizione assoluta accedendo alla finale Top 10.

Campionato d’insieme LA, la squadra composta da Marta Morrone, Marta Dell’Oro e Anna Codognotto chiude in 31^ posizione.

In Serie D LA, la squadra composta da Arianna Gargano , Aurora Mascheri, Jasmine Bajic, Sara Pierangelini e Lucrezia Quartararo accede alla finale Top 20 su ben 110 squadre concludendo al 17^ posto.

Livello LB

Le altete della ASD Ghislanzoni Gal si laureano Campionesse Italiane nel campionato d’insieme LB1 con la squadra composta da: Cecilia Di Francesco, Martina Dragone, Silvia Russo, Alessia Croitor e Rebecca Marinaro.

A seguire al 5^ posto la squadra di Asia Rocca, Maddalena Arrigoni e Isabella Falco.

LB individuale

Gradino più alto del Podio per Isabella Falco che si aggiudica il titolo di Campionessa Italiana assoluta A2.

A seguire le compagne Asia Rocca 3^ posto al nastro e Maddalena Arrigoni che conquista entrambe le finali Top 10.

Per le A3 ottima gara per Cecilia Di Francesco e Rebecca Marinaro.

Nella categoria A4 LB, Martina Dragone ottiene la medaglia di bronzo assoluta accedendo anche con entrambi gli attrezzi alla finale top 10.

Nella Serie D LB, su ben 70 squadre la ASD Ghislanzoni Gal con Cecilia di Francesco, Rebecca Marinaro, Alessia Croitor, Martina Dragone e Silvia Russo conclude al 6^ posto.

LC individuale

Titolo di vicecampionessa italiana J3 alla specialità fune per Matilde Cassinotti.

In A3 Silvia Russo accede ad entrambe le finali top 10 su ben 155 atlete in gara sfiorando il podio con entrambi gli esercizi.

Nella finale S2 centrata con la finale Top 10 al cerchio per Visconti Carolina.

Ottime prestazioni sempre nel livello LC per Alessia Croitor, Gaia Locatelli, Irene Biffi, Giorgia Pandiani, Caterina Cassinotti e Veronica Campanari.

LD individuale

Carolina Thaning ottiene 2 titoli di Vice Campionessa Nazionale a cerchio e nastro.

Camilla Lindenblatt ottiene la medaglia di bronzo alla palla.

Raggiunge la Finale top 10 al nastro Chiara Beri, imitata dalla compagna di squadra Martina Sacchi col cerchio.

Ottimi piazzamenti anche per le altre atlete in gara LD: Lucia Francisci, Chiara Gargano, Eleonora Corti e Gemma Fricano.

In Serie D LD la squadra composta da Lucia Francisci, Camilla Lindenblatt, Chiara Gargano e Caterina Cassinotti centra la finale top 20.

Nel Campionato d’insieme LD1 la squadra composta da Biffi, Pandiani, Visconti, Cassinotti e Locatelli a causa di un errore non riesce a centrale la finale.

Livello LE individuale

Alice Gritti conquista la medaglia di Bronzo alla fune nel livello più alto di tutta la gara e Sfiora le finali con cerchio e clavette.

Serie D LE

Conquinsta il titolo di Vice Campione Assoluta la squadra composta da Thaning, Gritti, Fricano, Corti e Beri. Grazie a tre ottime prestazioni le lecchesi ottengono una meritatissima medaglia d’argento.

Finale top 20 anche per la seconda squadra in gara composta da Biffi, Pandiani, Fricano, Cassinotti e Campanari.