Grande successo per il 1° Memorial Massimo Pomi

In tantissimi hanno voluto ricordare l’amico scomparso prematuramente dopo aver lottato a lungo contro la SLA

“La forza di Massimo è stata quella di unire più generazioni”.

A vincere il torneo la formazione del Mandello, 2^ classificata RAM

MANDELLO DEL LARIO – Massimo Pomi vive nel ricordo e nel cuore di moltissime persone e chi sabato ha fatto capolino al campo comunale di Mandello del Lario lo ha potuto toccare con mano. Sono stati infatti tantissimi coloro che hanno partecipato al 1° Memorial Massimo Pomi, torneo di calcio a 7 di 12 ore, che ha visto scendere in campo oltre 150 giocatori e numerosissime persone sugli spalti.

Alla regia del grande evento, gli amici e i compagni di squadra di quel Mandello di cui Massimo Pomi ne era capitano. Ad volere fortemente questo appuntamento sportivo che ha radunato compagni di squadra e amici sono stati: Paolo Gaddi (Ciuf), Daniele Milani, Rossano Sidoti, Dario Cardamone, Andrea Riva, Alessandro Riva, Vittorio Pettinato, Marco Raimondi, Matteo Agliati, Alessandro Lazzarini, Cristina Lafranconi, Andrea Moizzi, Marco Zanetti (Zana), Mauro Gilardoni.

“Con noi anche le figlie di Massimo, Irene e Ilaria, che hanno abbracciato e subito sostenuto la nostra idea e che sabato si sono date da fare insieme ad altri loro amici, tutti uniti per la buona riuscita di questo appuntamento”, spiegano gli organizzatori.

Una grande festa il cui incasso dell’intera giornata è stato devoluto all’associazione AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) che ha aiutato e supportato anche Massimo durante la sua battaglia contro la SLA, malattia che lo ha portato via nel giugno dello scorso anno all’età di 50 anni.

“La forza di Massimo – spiegano gli organizzatori – è stata quella di unire più generazioni. Quando 22 anni fa era capitano del Mandello, lui era già in età avanzata di carriera e quelle sono state le annate in cui Mandello ha ottenuto importanti promozioni sfiorando anche quella in Promozione perdendo una finale combattutissima contro la Manara Calcio a Garbagnate Monastero. Quell’occasione è stata un po’ l’apice e il gruppo di allora, oggi ha deciso di organizzare questo grande torneo coinvolgendo e chiedendo sostegno anche alle figlie di Massimo, Ilaria e Irene, che hanno accolto con grande entusiasmo l’idea. Abbiamo esteso l’invito a diverse società calcistiche partendo da quelle in cui Massimo ha militato e in molti hanno risposto presente, con squadre provenienti da Lecco, Civate, Dubino e ovviamente Mandello. Tutto questo è stato possibile grazie anche al supporto di alcuni sponsor, al Comune di Mandello e all’associazione calcio della Polisportiva di Mandello che ringraziamo”.

Passando al calcio giocato, la vittoria del 1° Memorial Massimo Pomi è andata al Mandello che ha battuto in finale la RAM. Al terzo posto la formazione UNPOMIX che ha vinto la finalina contro le Vecchi Glorie.

Premi speciali a Davide Localtelli (miglior giocatore), Andrea Spreafico (miglior portiere).