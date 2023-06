Gso Lecco Alta: serata conviviale per dirigenti, allenatori e accompagnatori

Realtà sportiva nata nel 2014 e che oggi vanta 20 squadre tra pallavolo e calcio con oltre 250 tesserati

Il presidente Lorenzo Villa: “Stagione positiva. Siamo molto soddisfatti”

LECCO – Serata conviviale per allenatori, accompagnatori e dirigenti del Gruppo Sportivo Oratorio Lecco Alta che riunisce i rioni di Laorca, Rancio e San Giovanni. In una cinquantina ieri sera, si sono dati appuntamento all’oratorio San Giuseppe di Laorca per una pizzata di fine stagione.

Realtà sorta nel 2014, il GSO Lecco Alta si appresta a tagliare, l’anno prossimo, il traguardo dei 10 anni di fondazione. Uno dei gruppi sportivi lecchesi più attivi cresciuto molto nel corso degli anni e che oggi vanta oltre 250 atleti tesserati, un terzo dei quali impegnati nella pallavolo e i restanti due terzi nel calcio.

Soddisfatto il neo eletto presidente Lorenzo Villa: “Con questa serata vogliamo ringraziare tutti i dirigenti, gli allenatori, accompagnatori e il Consiglio Direttivo per ciò che hanno fatto in questa stagione che volge al termine. E’ stato un anno positivo sia in termini di numeri come squadre ed atleti, ma anche come prestazioni. Proprio mercoledì sera la squadra di calcio Juniores ha ricevuto per il terzo anno il premio disciplina”.

Una realtà viva e molto attiva quella del GSO Lecco Alta che vanta 13 squadre di calcio e 7 squadre pallavolo. Nel volley la squadra mista quest’anno ha vinto il campionato approdando alle finali provinciali; mentre la prima squadra di calcio, nel campionato di 2^ categoria, ha raggiunto la salvezza con largo anticipo avvicinandosi alla zona play off.

“Siamo soddisfatti – prosegue il presidente – anche perché le nostre squadre giovanili sono un vero e proprio vivaio con il quale riusciamo poi ad alimentare le prime squadre, facendo crescere i nostri ragazzi e ragazze lungo un percorso sportivo ed educativo importante”.

Lato strutture il GSO Lecco Alta può vantare di ben tre oratori: San Giovanni, Rancio e Laorca dove ha a disposizione anche il campo a 9 di Campovai.

A supportare il gruppo c’è qualche sponsor “ma non sono mai abbastanza”, sorride il presidente Villa che annuncia, proprio in questi giorni, il lancio di una campagna di autofinanziamento, mentre si guarda alla prossima stagione quando il GSO Lecco Alta spegnerà le 10 candeline.

Stagione che prenderà il via intorno al 20 agosto con l’inizio della preparazione della prima squadra di calcio, quindi a seguire la Juniores e via via tutte le altre, pallavolo inclusa.

Presenti in quel di Laorca, alla serata di ieri sera, anche l’ex assessore allo Sport del comune di Lecco Roberto Nigriello oggi in Consiglio Comunale con il ruolo di presidente e l’assessore allo Sport Emanuele Torri, quest’ultimo si è detto “felice di essere stato invitato a questa serata e di aver potuto conoscere il grande team di dirigenti, accompagnatori e allenatori del Gso Lecco Alta”. Torri ha poi sottolineato: “Questa è una tra le società sportive lecchesi più giovani, ma in questi quasi 10 anni di attività è cresciuta in modo esponenziale. Se poi pensiamo al ruolo educativo che ricopre e svolge attraverso lo sport, possiamo definirla una delle eccellenze della nostra città. Per cui, all’avvicinarsi del 10° anno di fondazione il GSO Lecco Alta deve essere fiero di quanto svolto finora e deve proseguire lungo questa strada. Faccio quindi un in bocca al lupo al neo eletto presidente Lorenzo Villa e ringrazio l’ex presidente Claudio Panzeri per il lavoro svolto contribuendo alla nascita e alla crescita di questa società”.