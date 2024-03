Lecco pronta a ospitare il Campionato Regionale di Scherma Giovanissimi

Alla regia il Circolo della Scherma Lecco: “Occasione unica per vivere lo spettacolo dell’arte della spada”

L’evento si terrà il 16 e 17 marzo al Palataurus. Attesi 600 atleti

LECCO – Il 16 e 17 marzo prossimi, con l’organizzazione del Circolo della Scherma Lecco e sotto l’egida della Federazione Nazionale Scherma, si terrà presso il Palataurus di Lecco il campionato regionale di scherma categoria giovanissimi (under 14) di fioretto, spada e sciabola.

Sono attesi circa 600 giovanissimi atleti tra i migliori d’Italia della categoria che si contenderanno il titolo di campione regionale, provenienti oltre che dalla nostra Provincia da tutta la Regione, assistiti in gara da oltre cinquanta tecnici federali e guidati da circa venti arbitri federali e dalla direzione di gara del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Scherma.

Tra questi, con l’assistenza dei tecnici del Circolo della Scherma Lecco Veronica Galli e Michele Dell’Oro per la spada, Marco Russo e Roberta Ciffo per la sciabola e del preparatore atletico prof. Claudio Corrado, si contenderanno il titolo i nostri atleti Alice Magnifico, Gianni Merlini, Micaela Balossi e Miriam Luongo nella spada e Ludovica Panzeri, Maddalena Sancassani e Vito Mascheri per la sciabola, già titolari di piazzamenti sul podio e nella parte alta della classifica nelle più recenti gare ufficiali di categoria.

Vista la rilevanza dell’evento saranno presenti le massime Autorità Federali Regionali e si attende anche la presenza delle Autorità Comunali.

“Un’occasione unica per vedere tanti atleti cimentarsi in questo splendido sport e per avvicinarsi alla scherma dal vivo meglio che vedendola in televisione”, fanno sapere dal Circolo della Scherma Lecco.

L’accesso al Palataurus per questa occasione è aperto al pubblico ed è gratuito, per cui è un’occasione unica da non perdere per ragazzi e ragazze, genitori e, perché no, nonni con i nipoti.

Appuntamento qundi al Palataurus il 16 e 17 marzo prossimi dalle 9:00 alle 16.00.

Per informazioni contattare via mail l’indirizzo info@schermalecco.it