A Lodi una pioggia di titoli regionali per il Canoa Kayak Rivabella

Ben nove i titoli regionali conquistati

Grande partecipazione e ottimi risultati per la società del presidente Bettinazzi

LODI – Grande partecipazione e ottimi risultati per il Canoa Kayak Rivabella al campionato regionale (valido per tutte le categorie) svolto a Lodi, sul fiume Adda, con l’organizzazione del Circolo Ricreativo Canoistico Lodigiano. Su un percorso di 5 chilometri, molto veloce per via dell’acqua alta, i canoisti lecchesi si sono distinti conquistando ben 9 titoli regionali.

Negli Allievi B, successo di Daniele Cagliani seguito al 2° posto dal compagno di squadra Rodolfo Aloe. Nelle Cadette A, altra super prestazione di Marilù Brambilla che ha vinto facendo segnare il 2° miglior tempo assoluto a livello femminile. Successo e titolo regionale anche per Simone Baccaro (Cadetti A), Massimo Bettinazzi (Cadetti B), Beatrice Bettinazzi (Ragazze) e Iacopo Brambilla (Junior).

Continuando con i risultati, nei Ragazzi 3° posto di Riccardo Rosa; nei Senior 2° Lorenzo Corti, 3° Francesco Brossa, 6° Matteo Pasquale e 7° Gioele Rota. Vittoria e titolo regionale nel C2 Senior per Edoardo Auriemma e Massimiliano Valsecchi; mentre nei Master E 2° posto di Claudio Bettinazzi. Altri due titoli regionali sono arrivati dalle gare a squadre: oro nei Cadetti B per Marilù Brambilla, Massimo Bettinazzi e Simone Baccaro; oro nei Senior per Francesco Brossa, Lorenzo Corti e Iacopo Brambilla; bronzo nei Senior per la squadra di Gioele Rota, Riccardo Rosa e Matteo Pasquale.

Sempre domenica scorsa si sono svolte le gare promozionali di Sup riservate ad Allievi e Cadetti sulla distanza di 400 metri. Negli Allievi B 5° Rodolfo Aloe e 6° Daniele Cagliani; nelle Cadette A Marilù Brambilla vince ancora, anche Massimo Bettinazzi concede il bis nei Cadetti B. Nei Cadetti A 3° posto di Simone Baccaro.