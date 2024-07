Achille Mazzoleni, nuovo allenatore della Primavera del Lecco

La società di via Don Pozzi: “Grande fiducia in lui”

Lecchese, classe 1970, vanta una carriera calcistica di alto livello, con oltre 400 partite in Serie C, 72 in Serie B e 2 in Serie A

LECCO – Calcio Lecco 1912 ha annunciato l’ingaggio di Achille Mazzoleni come nuovo allenatore della squadra Primavera. Mazzoleni, nato a Lecco nel 1970, vanta una carriera calcistica di alto livello, con oltre 400 partite in Serie C, 72 in Serie B e 2 in Serie A. Il suo esordio nella massima serie avvenne contro il Milan, quando indossava la maglia del Como alla fine degli anni ’80.

Nel corso della sua carriera, Mazzoleni ha lasciato un segno significativo in diverse squadre. Particolarmente memorabile è stata la sua permanenza al Cittadella, con cui ha raggiunto la promozione in Serie B nel 2000, segnando il gol decisivo contro il Verona nella finale playoff. Anche la sua esperienza con il Bassano Virtus è stata di rilievo, vincendo la Coppa Italia Serie D.

Passato alla carriera di allenatore, Mazzoleni ha continuato a dimostrare il suo valore, prevalentemente in Serie D. Ha vinto due volte i playoff, prima con la Castellanzese nel 2021 e poi con la Casatese l’anno successivo. Nell’ultima stagione ha guidato il Sant’Angelo, dimostrando ancora una volta le sue capacità di leadership e strategia.

Achille Mazzoleni porta con sé una vasta esperienza e una profonda conoscenza del calcio, che saranno sicuramente preziose per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti della Primavera del Calcio Lecco 1912. La società ripone “grande fiducia in lui e nelle sue capacità di formare i futuri protagonisti della prima squadra”, commentano dalla società di via Don Pozzi.