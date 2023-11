Anche i lecchesi al Carsolina cross, prova indicativa per gli Europei

Tra i migliori 11° Edoardo Brusa sui 2km del cross corto e 12° Mustafà Belghiti sui 10km

Nessun atleta lecchese sarà ai campionati europei di cross il prossimo 10 dicembre a Bruxelles

SGONICO (TS) – Ultima gara di corsa campestre indicativa per la selezione nazionale dei Campionati Europei di cross (Bruxselles 10 dicembre 2023). Ci hanno provato i lecchesi ma niente da fare, tra i migliori atleti sono stati Edoardo Brusa (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 11° posto nel cross corto con 6’02” (2km), a vincere Sebastiano Parolini (G alpinistico Vertovese) con 5’28”. Bene anche Mustafà Belghiti (Dinamo Sport) che conclude al 12° posto sul cross lungo con 10km in 31’45”, a vincere Jean De Dieu Butoyi (Dil Milone) il burundese chiude in 30’36”. Il lecchese Giovanni Artusi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 24° posto con 33’28” e 12° tra le Promesse.

Gli altri lecchesi hanno gareggiato sui 6km della gara Juniores/Allievi (U20), a vincere Lionel Nihimbazwe (Toscana Atletica Jolly) con 18’17”, al 17° posto Francesco Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 19’59” e al 27° Daniele Gilardoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 21’07”.

Il direttore Tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per il Campionato Eurocross, 42 atleti, 21 al maschile e 21 al femminile. Tutte le formazioni presenti, Under 20 femminile e maschile, Under 23 femminile e maschile, la squadra Seniores Femminile e maschile e la staffetta mista. Niente da fare per i lecchesi, si sperava per il nostro Konjoneh Maggi negli Under 23, che aveva già vestito due volte la maglietta azzurra al Campionato Europei a Dublino nel 2021 e a Torino il 2022, purtroppo a fine autunno il lecchese si è fermato per un problema al piede e non ha potuto gareggiare alle gare indicative del cross.