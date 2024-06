Arrampicata. Beatrice Colli si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024

Risultato storico per i Ragni e per Lecco, tutti pronti a tifare la campionessa

L’arrampicatrice lecchese ha staccato il pass nelle Olympic Qualifier Series di Budapest

LECCO – Ci sarà anche l’arrampicatrice lecchese Beatrice Colli alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una grandissima notizia arrivata poco fa: la forte atleta delle Fiamme Oro, nata e cresciuta nella squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco, ha centrato l’obiettivo della vita.

La giovane campionessa della specialità Speed era impegnata a Budapest nelle Olympic Qualifier Series dove il suo cammino si è interrotto agli ottavi ma è rientrata tra le migliori sette atlete non ancora qualificate riuscendo a staccare il biglietto più prezioso, quello che tra poche settimane la porterà in Francia con addosso la maglia azzurra della nazionale per la competizione più importante di tutte, quella olimpica. Per l’Italia qualificati anche Laura Rogora e Camilla Moroni nella gara di lead&boulder e Matteo Zurloni, nella specialità della Speed.

Un risultato cercato con le unghie e con i denti che arriva dopo anni di sacrifici incredibili e durissimi allenamenti, sempre seguita dal suo tecnico Fabio Palma (anche lui lecchese, alpinista ed ex presidente dei Ragni). La nostra Beatrice Colli sarà là, sul palcoscenico più importante, con le migliori atlete di tutto il mondo, a confrontarsi in una specialità, la Speed (velocità), dove oltre al fisico serve la testa, ma lei ha già dimostrato di averne e tanta.