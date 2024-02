Artistica Serie A2. Che riscatto per la Ghislanzoni-GAL

141.900 punti e 9° posto di giornata

Lecchesi ancora ultime, servirà una grande prova a Ravenna

LECCO – Ad Ancona la squadra femminile di Serie A2 della Ghislanzoni-GAL riscatta l’opaca prima prova di campionato e si rilancia in classifica, mostrando carattere e voglia di lottare. Rispetto all’incerto esordio, la formazione bluceleste – composta da Nimoe Fiaschetti, Zoe Maccagnan, Ester Brioschi, Melissa Oceana, Lisa Rigamonti e Matilde Rota – ha messo in cascina ben cinque punti in più, chiudendo la gara a quota 141,900.

Le lecchesi si sono piazzate al 9° posto.

La migliore atleta di giornata è stata senz’altro Fiaschetti, la migliore della squadra in tre attrezzi su quattro, a eccezione del volteggio. A penalizzare le lariane è stato proprio questo attrezzo, in cui hanno ottenuto un punteggio complessivo di 36,150, il peggiore di tutte le dodici squadre partecipanti. Ottima è stata invece la prestazione al corpo libero: il 36,500 ottenuto è stato il quarto punteggio assoluto. Da segnalare anche il netto miglioramento alle parallele asimmetriche, che avevano condannato le lecchesi a un punteggio molto basso nella prima prova di Montichiari.

Al momento la situazione di classifica è ancora difficile per la Ghislanzoni-GAL, ultima a quota 278.300 punti. Alle lecchesi servirà un’altra prestazione di alto livello il 6 e 7 aprile a Ravenna per “scartare” il punteggio della prima prova e provare a mantenere la categoria.