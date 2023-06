Atletica. Andrea Colombo vola nei 100m: 3° posto in 10”51 a Brescia

3° Meeting della Leonessa 7° Memorial Davide Boroni a Brescia e CRL Meeting-Bronzo Lombardia a Nembro

Federica Dozio vince nel lancio del giavellotto con 46,83m

BRESCIA – Domenica pomeriggio a Brescia, organizzato dell’Unione Atletica Valtrompia, si è svolto il 3° Meeting della Leonessa 7° Memorial Davide Boroni, peccato che un tremendo temporale abbia costretto gli organizzatori a una prima sospensione delle gare prima di decidere di annullarle.

Fino alle 17.10 il programma si è svolto regolarmente. Nella prima batteria dei 100m vince Andrea Colombo (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 10”56, nuovo primato personale che gli vale anche il record societario. In finale a vincere è Andrea Federici dell’Atl Biotekna (VE) in 10”43, al secondo posto Michael Dwabena Kyreme del Gs Self Atl Mantanari Gruzza (RE) in 10”46 e grandissima gara per Andrea Colombo che arriva al 3° posto in 10”51, ritoccando nuovamente personale e record societario.

Gli altri risultati dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni: nei 400hs, nella prima serie, Camilla Comi vince in 1’08”64 nuovo primato personale; nella seconda serie Arianna Bellani arriva 7^ in 1’09”23. Nella somma delle 3 serie le due lecchesi arrivano 13^ e 15^. Nei 110hs Junior T. Goho Diseysson con 15”19 si prende il 2° posto, nei 400hs Davide Colombo 4° posto nella seconda serie e 5° assoluto in 55”61. Nei 1500m, prima serie, vince Tommaso Farina in 4’07”55 col nuovo primato personale; negli 800m, prima serie, Clotilde De Alberti chiude in 2’35”72, nella seconda serie le gare sono state sospese.

CRL Meeting–Bronzo Lombardia, Federica Dozio vince nel giavellotto

Sabato pomeriggio a Nembro (BG), organizzate dell’Atl Saletti, si sono svolte le gare del CRL Meeting-Bronzo Lombardia. Pochi atleti lecchesi, il migliore risultato è quello di Federica Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) che vince con 46,83m il lancio del giavellotto. Negli 800m al 5° posto Irene Bonanomi (Pol Lib Cernuschese) in 2’22”73, all’8° posto Laura Nardo (Pol Pagnona) in 2’27”22. Sui 200m 18° Davide Pozzoni (Pol Lib Cernuschese) in 23”34, al 22° Michele Stacchini (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 23”42. Negli 800m al 12° posto Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 1’58”77. Nei 5000m al 10° posto Martina Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni) in 15’35”15, 23° Marco Melesi (Cs Cortenova) in 16’11”99. Nel salto triplo femminile al 6° posto Sara Ciappesoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 10,54m.