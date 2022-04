Atletica. Arlati e Valsecchi protagonisti, personale e minimo per gli italiani

Meeting Bronze Lombardia, siepisti sugli scudi

Pioggia di primati personali per i lecchesi impegnati nelle rispettive gare

CARUGATE (MI) – Subito buone notizie dalle prime gare che si sono disputate ieri pomeriggio, lunedì 25 aprile, a Carugate. Le gare delle siepi messe nel programma orario insolitamente a inizio riunione con i 2000sp riservati alla categoria Allieve a cui hanno fatto seguito i 3000sp con le atlete che andavano dalle Juniores in su, hanno visto il bel risultato di Camilla Valsecchi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che va a ritoccare il suo precedente primato di ben 14” con 12’14”33 che gli vale la terza posizione, centra alla prima uscita anche il minimo per i campionati italiani Promesse dell’11 e 12 a Firenze.

Altro minimo ottenuto questa volta tra gli Juniores è quello di Martino Arlati della Merate Atletica Promoline che a sua volta lo ottiene sui 3000sp. L’atleta figlio d’arte (papà Andrea è stato uno dei migliori mezzofondisti lecchesi con 13’28” sui 5000m e 28’29” sui 10000m), alla sua prima uscita sulla distanza, ferma il cronometro a 10’07”69 che vale il pass per la rassegna tricolore Juniores in programma a Rieti dall’8 al 10 luglio.

Pioggia di primati personali anche per gli altri atleti impegnati nelle rispettive gare

Per alcuni di loro, soprattutto tra gli Allievi al primo anno, si trattava della prima uscita sulle nuove distanze e il personale era scontato. Lo ottengono Lorenzo Forni sui 2000sp con 6’52”58, Simone Invernizzi sui 1500m con 4’37”53, Elena Battista sui 400m con 1’04”53, Clotilde De Alberti sempre sui 400 con 1’08”22, tutti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Restando in tema risultati giallo blu, ottengono il personale sui 1500m Daniele Gilardoni e Rebecca Balbiani con un netto miglioramento di 20” e lo aggiornano rispettivamente a 4’22”19 e 5’42”44. A completare i miglioramenti Marta Comi scende a 13”46 sui 100m, Gaia Francesca Riva a 14”81 sempre sui 100m, passando al salto in lungo Valentina Sala lo aggiorna a 4,21m, mentre i compagni di club Akille Galbusera e Andrea Goldonetto si portano a 5,97m e 5,65m. Ultimi primati sono quelli di Elisa Bellenzier dell’Up Missaglia nel getto del peso con 6,12m e di Aurora Negrini del Team Pasturo con 1’10”88 sui 400m.

Gli altri risultati lecchesi (tutti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni)