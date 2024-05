Atletica. Campionati provinciali individuali Ragazzi: nove titoli per i lecchesi

Due giornate di gare a Saronno con il comitato di Varese e Como/Lecco

Vincono Maissera Iwena, Maria Amelia Jeffrey, Chiara Panzeri, Aurora Maria Curir, Linda Galbusera, Domitilla Citterio, Lucio Arienti, Stefano Comi, Yojan Estiven Bonardi

SARONNO (VA) – Due giornate di gare a Saronno per il Campionato provinciale categoria Ragazzi/e, presenti le società del comitato di Varese e le nostre società del comitato di Como/Lecco. 18 titoli in palio: 60m, 60hs, 1000m, 2km marcia, peso di gomma, vortex, lancio del martello, salto in alto e salto in lungo. Ogni atleta poteva partecipare a due gare ma ottenere un solo titolo; chi ha vinto entrambe le gare, ha ottenuto il titolo relativo alla prima competizione.

Maissera Iwena (Cs Cortenova) ha vinto sabato nel salto in lungo con 4,52m e domenica i 60m con 8”24, per il titolo vale solo il salto in lungo. Lucio Arienti (Up Missaglia) vince sabato i 60hs con 9”05 migliorando il primato personale di 25 centesimi e domenica il salto in lungo con 4,93m migliorando 10 centimetri, per il titolo vale la gara dei 60hs. Maria Amelia Jeffrey (Up Missaglia) vince i 60hs con 9”61 migliorando 26 centesimi. Chiara Panzeri (Atl 87 Oggiono) vince i 1000m con 3’13”96 migliorando di quasi 15” il primato personale. Linda Galbusera (Gs Virtus Calco) vince con 1,40m nel salto in alto, Domitilla Citterio (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince con 42,90m nel vortex migliorando di oltre 6 metri. Stefano Comi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo dei 2000m di marcia con 13’44”40 migliorando di 30”. Yojan Estiven Bonardi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il titolo nel salto in lungo con 4,69m migliorando di 21 centimetri.

Tutti i podi delle gare sabato e domenica

Ragazze

60m-1^ Maissara Iwena 8”24 (Cs Cortenova), 2^ Francesca Dell’Acqua 8”51 (Atl Rovellasca), 3^ Camilla Piatti 8”75 (Polisportiva Intercomunale).

60hs-1^ Maria Amalia Jeffrey 9”61 (Up Missaglia), 2^ Domitilla Citterio 9”66 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Anna Sagliocco 9”93 (Atl Triangolo Lariano).

1000m-1^ Chiara Panzeri 3’13”96 (Atl 87 Oggiono), 2^ Caterina Perissinotti 3’17”39 (Atl Alto Lario), 3^ Martina Ragni 3’24”22 (Atl Alto Lario).

Marcia 2000m-1^ Viola Meduri 11’44”98 (Atl Triangolo Lariano), 2^ Irene Ronsivalle 10’02”42 (Cantù Atletica), 3^ Sofia Ziruolo 12’13”97 (Cantù Atletica).

Salto in lungo-1^ Maissara Iwena 4,52m (Cs Cortenova), 2^ Chiara Panzeri 4,34m (Atl 87 Oggiono), 3^ Aurora Maria Curir 4,24m (Up Missaglia).

Salto in alto-1^ Linda Galbusera 1,40m (Gs Virtus Calco), 2^ Giulia Colombo 1,40m (Pol Libertas Cernuschese), 3^ Sofia Nardo 1,34m (Atl Rovellasca).

Peso gomma-1^ Aissata Sow 8,36m (Atl Triangolo Lariano), 2^ Anna Zanleone 7,93m (Us Albatese), 3^ Giorgia Sala 7,86m (Up Missaglia).

Vortex-1^ Domitilla Citterio 42,90m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Giulia Colombo 35.97m (Pol Libertas Cernuschese), 3^ Linda Galbusera 33,78m (Gs Virtus Calco).

Ragazzi

60m-1° Santiago Carollo 8”34 (Atl Rovellasca), 2° Davide Gerosa 8”56 (Atl 87 Oggiono), 3° Sasha Stefano Villa 8”60 (Up Missaglia).

60hs-1° Lucio Arienti 9”05 (Up Missaglia), 2° Tommaso Pirovano 9”35 (Merate Atl Promoline), 3° Pietro Calabrese 9”84 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1000m-1° Mattia Basso 3’00”99 (Lieto Colle), 2° Filippo Mandelli 3’07”29 (Team Pasturo), 3° Pietro Sirco 3’09”09 (Lieto Colle).

Marcia 2000m-1° Stefano Comi 13’44”40 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2°Andrea Calautti 13’53”68 (Us Albatese), 3° Alberto Ronchini 14’26”75 (Atl Rovellasca).

Salto in lungo-1° Lucio Arienti 4,93m (Up Missaglia), 2° Yojan Estiven Bonardi 4,69m (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Simone Castelnuovo 4,55m (Us Albatese).

Salto in alto-1° Mattia Basso 1,46m (Lieto Colle), 2° Simone Castelnuovo 1,43m (Us Albatese), 3° Leonardo Gioiosa 1,43m (Team Alto Lambro).

Peso gomma-1° Andrea Rossetti 8,42m (Atl Triangolo Lariano), 2° Matteo Gerosa 7,75m (Us Oltronese), 3° Lorenzo Corti 7,51m (Lieto Colle).

Lancio del martello-1° Anselmo Mascitti 21,96m (Team Alto Lambro), 2° Riccardo Quaroni 16,83m (Team Alto Lambro).

Vortex-1° Silvio Baldo 57,55m (Pol Inrtercomunale), 2° Riccardo Quaroni 52,73m (Team Alto Lambro), 3° Davide Gerosa 52,39m (Atl 87 Oggiono).