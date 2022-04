Atletica. Gioventù Lariana: 8 successi per la Pol. Mandello, 1 per l’Up Missaglia

Oltre 900 iscritti alla 1^ giornata disputata a Cantù

Le gare di domenica: Ragazzi/e e Cadetti/e alla prima su pista

CANTU’- C’è fame di atletica e a dimostrarlo i numeri della prima giornata del trofeo “Gioventù lariana” che si è disputata domenica a Cantù in un freddo pomeriggio. Inizio gare alle 15 con il salto in alto, giavellotto, lungo e marcia e alle 20 ancora in pista con i 300m.

A questa prima sono stati oltre 900 gli atleti iscritti e solo delle categorie Ragazzi e Cadetti sia maschile che femminile, cinque gare per la categoria Ragazzi (60m, 600m, salto in alto, marcia 2km e lancio del vortex), sei quelle riservate alla categoria Cadetti (80m, 300m, 1000m, 3km di marcia, giavellotto, lungo al femminile e triplo al maschile.

21 premiazioni, salta solamente la 3km di marcia Cadetti

Alla fine sono state premiati i primi tre atleti classificati delle 21 gare proposte, salta solamente la 3km di marcia Cadetti che non ha avuto nessun partecipante. 28 volte sul podio gli atleti lecchesi.

Otto vittorie per i bluarancio della Pol. Mandello, una per i biancorossi dell’Up Missaglia.

Sono saliti 9 volte sul gradino più alto del podio i lecchesi presenti a cui si aggiungono 10 volte al secondo posto e altre 9 volte al terzo, una buona partenza dunque per i nostri atleti presenti. A vincere le rispettive gare sono stati Gemma De Capitani, Eva Pastorelli, Martina Crotta, Gabriele Bezzi (2), Anna Riva, Margherita Crotta e Gabriele Ciappesoni (2).

Tutti i podi della prima giornata