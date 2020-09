Atletica. Gli Allievi lecchesi conquistano tre titoli regionali

Lecchesi 12 volte sul podio con 3 vittorie

Federica Dozio, Amos Vittori e Laura Renna i neo campioni

MILANO – Sabato e domenica pomeriggio, al campo XXV aprile a Milano con il Cus Pro Patria in regia, si sono disputati i campionati regionali riservati alla categoria Allievi, campionati che precedono di una sola settimana quelli italiani in programma a Rieti e che erano un importante banco di prova per testare l’attuale condizione di forma. Presenti anche i rappresentanti lecchesi che sono stati capace di vincere tre titoli regionali, di salire sette volte sul secondo gradino del podio e due volte sul terzo.

Soddisfazione per la favorita Federica Dozio della Virtus Calco nel getto del peso, 13,60m la misura ottenuta sufficiente a tenere a bada le avversarie e a indossare la maglietta da campionessa regionale, per lei anche il 2° posto nella gara del lancio del giavellotto ottenuto con la misura di 38,14m. Amos Vittori vince per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni la gara della 5km di marcia nel tempo di 25’54”02. Ultimo titolo è quello conquistato da Laura Renna sugli 800m corsi in testa sin dal primo metro e con un passaggio ai primi 200m sotto i 30” che ha fiaccato la resistenza delle avversarie ma ha lasciato anche la lecchese sulle gambe nel finale di gara, per lei comunque un ottimo 2’12”49 a pochissimo dal personale.

Artusi, Maggi, Sironi, Tacchini, Buzzella tutti al secondo posto

Doppio argento per Simone Tacchini: il primo lo conquista sui 100m corsi in 10”92 nella finale dopo il 10”94 delle batterie, il secondo nella distanza doppia dove con 22”32 ottiene anche il nuovo primato personale. Giovanni Artusi sui 1500m ci crede, scappa alla campana e prende un buon margine di vantaggio, ma da dietro non mollano e sul rettilineo finale è una lotta spalla a spalla per il titolo, alla fine non basta al valsassinese il personale di 4’07”49, per il titolo ci volevano 24 centesimi in meno. Konjoneh Maggi dà una spallata al suo precedente primato e abbatte il muro dei 9’ sui 3000m ma anche lui deve cedere il titolo al suo più quotato avversario, per il lecchese buon 8’56”30 e scala in 7^ posizione delle graduatorie nazionali. Kethrin Sironi nel lancio del disco è seconda con 33,25 a un metro esatto dal personale, questi atleti vestono tutti i colori dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Con la casacca della Centro Torri Pavia Simone Buzzella, favorito per il titolo, si deve accontentare del 2° posto con 58,16m.

Davide Colombo e Arianna Brivio al bronzo

Altre due medaglie per i giallo blu che con queste portano il bottino a 9, (due ori, cinque argenti e due bronzi). Davide Colombo lo vince sui 400hs dove abbassa il personale di ben 2”13, Arianna Brivio lo vince invece nel salto in lungo dove con 5,16m aggiunge 3cm al personale.

I risultati degli altri lecchesi (tra parentesi la società quando non dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni).