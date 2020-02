Atletica indoor. Vittoria internazionale per Veronica Besana

Azzurri all’incontro internazionale Juniores indoor di Minsk

La lecchese Veronica Besana vince i 60hs

MINSK – Ieri e questa mattina a Minsk in Bielorussia si stanno sfidando le rappresentative nazionali Under 20 dei padroni di casa, Azerbaigian, Israele, Italia, Spagna, Lettonia, Lituania, Kazakistan, Polonia, Turchia, Estonia e Ukraina.

Tra i 27 azzurri che stanno prendendo parte alla trasferta, anche la lecchese Veronica Besana specialista delle prove multiple e ostacoli, disciplina questa che l’ha vista gareggiare ieri, martedì, sui 60m dove con 8”43 eguaglia il primato personale e si qualifica per la finale vincendo la sua serie.

Dopo il largo successo di ieri oggi la finale

Per Veronica un largo successo condito dal primato personale che le aveva spalancato le porte della finale che si è disputata questa mattina. Otto atlete e in quarta corsia l’azzurra, al suo fianco in quinta c’è la spagnola Marina Covarrubbias, secondo miglior tempo della prima giornata. Le atlete immobili sui blocchi in attesa dello sparo, che come un tuono arriva nel silenzio generale. Scappa subito via la nostra atleta e al primo ostacolo è già davanti a tutte, una corsa fluida che non trova intoppi e il traguardo viene passato di slancio al primo posto in 8”46, dietro la spagnola con 8”55.

Una bella conferma per Veronica che poco meno di 20 giorni fa aveva vinto il titolo Italiano e si appresta ad affrontare la stagione all’aperto che oltre ai campionati nazionali avrà come appuntamento clou dal 7 al 12 luglio il campionato mondiale a Nairobi.