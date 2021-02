Atletica. Nessun lecchese ai Campionati Italiani Indoor Allievi

Nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime gare nessun lecchese è riuscito a staccare il pass per Ancona

SARONNO – Requisiti stringenti per poter partecipare ai Campionati italiani Indoor in programma sabato 13 e domenica 14 ad Ancona che, ai quali purtroppo non parteciperà nessun atleta lecchese.

A Saronno sabato ci hanno provato le giallo blu Marta Comi che sui 60hs corre in 9”98 e 9”84 nuovo primato personale ma non basta a staccare il pass per Ancona. Sempre sui 60hs ma per le Assolute, Emma Pastorelli corre in 9”75 e successivamente in 9”61 e anche per lei nuovo primato personale.

Sempre a Saronno ma nella giornata di domenica, l’Allieva Arianna Brivio si migliora portando il primato personale a 5,20m, ma senza qualificarsi per gli Italiani.

BERGAMO – Al palazzetto di Bergamo si presentano le Allieve Matilde Gervasoni (Pol Libertas Cernuschese) che ottiene 8”12 e successivamente 8”24 sui 60m, Elena Battista con 8”19 ottiene il personale e alla seconda prova ferma il cronometro a 8”24, Laura Confalonieri (Pol Lib Cernuschese) 8”66.

Tra gli Allievi, sempre nei 60m, primato personale di 7”58 per Matteo Scaccabarozzi alla prima e 7”63 alla seconda prova. Giorgio Bergna 7”63 alla prima e personale con 7”60 alla seconda prova. Gabriel Durante 7”79 e ancora 7”79 alla seconda, Alessio Vettori (Pol Lib Cernuschese) 7″91 alla prima e nuovo personale e 7”96 alla seconda. Giacomo Brambilla (Pol LIb Cernuschese) 7”99 del primato personale e migliorato a 7”98 nella seconda.

CASALMAGGIORE – In gara le Assolute e sui 60m ottima prova di Giorgia Mameli (Pol Libertas Cernuschese) che ottiene il miglior tempo nella prima prova con 7”97 migliorato nella seconda a 7”93 del nuovo primato personale.

REGGIO EMILIA – Scende in pista il decatleta Simone Cairoli e lo fa sui 60hs dove alla prima ferma il cronometro a 8”36 e alla successiva scende a 8”28 a soli 5 centesimi dal primato personale ottenuto lo scorso anno ad Ancona. Per lui anche i 4,40m ottenuti nel salto con l’asta al primo tentativo prima dei tre successivi nulli alla misura di 4,60m.