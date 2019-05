LECCO – Nell’ultima settimana tanti gli appuntamenti con l’atletica che si è divisa su più campi.

Martina Ravasio e Sara Cazzaniga al 1° posto, Mattia Adamoli e Claudio Rosolini al 2°

Giovedì 25 aprile, a Cinisello Balsamo, si è disputato il 22° Meeting della Liberazione. Belle vittorie per la coppia dell’Atl Cassago, Sara Cazzaniga che vince i 60hs Ragazze col tempo di 9”69 e Martina Ravasio che si aggiudica il lungo Ragazze con 4,37m. Ottimo 2° posto sui 2000m Cadetti per il derviese Mattia Adamoli che con 5’55”90 ottiene anche il minimo per i campionati italiani di categoria, ultimo podio di giornata lo ottiene Claudio Di Rosolini del Merate Atl Promoline nei 60hs Ragazzi con 10”31.

Matteo Masetti sopra i 900 punti nel giavellotto Assoluti.

Sempre giovedì, a Mariano Comense, riunione dedicata ai soli lanciatori. In luce anche i nostri atleti che sono riusciti a salire 9 volte sul podio. Vola il giavellotto di Matteo Masetti, il gialloblu subito al 1° lancio piazza un 66,44m che gli vale il 1° posto e ben 937 punti. Sul gradino più alto del podio anche i compagni di squadra Patrick Olcelli nel peso Allievi con 17,06m e Silvia Crippa nel peso Assolute con 13,11m. Sempre sul primo gradino del podio troviamo gli Allievi Federica Dozio della Virtus Calco con 38,00m e Simone Buzzella della Derviese con 54,11m nel giavellotto. Sul secondo gradino del podio ancora Federica Dozio con 12,17m nel getto del peso Allieve, Clelia Corti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 45,80m nel lancio del martello sempre tra le Allieve e Giulia Cascio ancora per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 41,82m nel giavellotto Assolute. Ultimo atleta a podio il compagno di club Pietro Roncareggi col 3° posto nel lancio del disco Juniores dove ottiene 43,58m.

Marta Zenoni, Nadia Battocletti, le stelle al femminile

Grande spettacolo a Milano in occasione del 9° Walk& Middle Distance Night – memorial Ugo Grassia che si è disputato nella fresca serata di venerdì 26 aprile al campo XXV aprile. Solo mezzofondo e marcia protagonisti di una serata da ricordare, si inizia con i 600 Esordienti e si conclude con i 10000 Assoluti.

Grande attesa per le due azzurre, la prima al rientro dopo un paio di stagioni problematiche mentre per la seconda il titolo europeo Juniores di corsa campestre. 1500m per la bergamasca allenata da Saro Naso e, nonostante l’influenza della vigilia, la rappresentante dell’Atl Bergamo 1959 Orio Center riesce a mettere tutte le avversarie in fila con 4’14” 63. La seconda invece, con i colori delle Fiamme Azzurre e allenata da papà Giuliano, sembra in leggera difficoltà e si accontenta del 6° posto con 16’17”49 a soli 2” dal primato personale anche se il suo potenziale autorizza ad aspettaci cronometrici di molto inferiori.

Davide Raineri contro se stesso per il primato italiano SM45.

Ennesimo assalto al record italiano di categoria per il derviese Davide Raineri, obiettivo era migliorare il suo 3’54”9, ennesima impresa solo sfiorata in quanto il rappresentante della San Rocchino Brescia allenato da Claudio Tagliabue si classifica al 28° oosto ma con 3’54”78 sfiorando solamente il primato.

Primato che invece gli viene tolto nella SM40 che deteneva con 3’53”11: Luigi Ferraris con 3’51”62 si impossessa del primato del lecchese. Sempre sui 1500m un Mattia Padovani sotto carico ferma il cronometro a 3’49”71, tempo che vede il giallo blu concludere all’8° posto. Bene anche la compagna di club Ilaria Dal Magro al personale sui 5000m con 17’30”79. Da menzionare sui 1500m femminili in seconda serie le ottime performance delle tre lecchesi presenti che ottengono tutte e tre il minimo di partecipazione ai campionati italiani di categoria: Laura Renna con 4’42”45 e Irene Arlati con 4’5”13 quello Allieve e Nicole Acerboni con 4’50”06 quello Juniores.

Quattro volte sul gradino più alto del podio i giallo blu

Riunione regionale su pista con numerosi lecchesi al via alla ricerca della forma migliore per il prosieguo della stagione. Clarissa Boleso fa sua la gara dei 400m, l’Allieva allenata da Salvatore Giola ferma il cronometro a 57”39 che gli vale il 1° posto Assoluto, molto bene Elisa Pastorelli l’azzurrina della corsa in montagna allenata da Maria Righetti, alla prima uscita sulla distanza sui 5000m ferma il cronometro a 18’23”69. Al maschile vittoria sui 100m per Simone Tarchini con 11” 06 e per Marco Aondio all’esordio sui 5000m dove con 15’38”54 ottiene come i compagni di squadra sopra il minimo per i campionati italiani di categoria.