Nello scorso fine settimana, a Chiuro, i Campionati Regionali Allievi/e su pista

Tante le medaglie per i rappresentanti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

CHIURO (SO) – Nello scorso fine settimana, a Chiuro (SO), si sono disputati i Campionati Regionali Allievi/e su pista. Sugli scudi Matteo Scaccabarozzi, dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che vince il titolo dei 200 metri con 23”30 dopo aver conquistato due medaglie di bronzo sui 100 metri al sabato (11”37 in finale e 11”23 in batteria) e nella 4×100 con i compagni Federico Ciappesoni, Simone Manzoni e Andrea Goldonetto in 44”93.

Lorenzo Forni argento sui 2000sp

Al sabato brilla anche Lorenzo Forni nei 2000 siepi dove, dopo aver quasi 1 km, gli atleti vengono fermati per problemi legati al cronometraggio. La gara viene ripetuta più tardi e il rappresentante dell’Atletica Lecco chiude secondo in 6’37”11.

Bronzo per Francesco Raineri, Simone Manzoni e Alessandro Panizza

Tre bronzi portano la firma dei gialloblu lecchesi: sui 3000m Francesco Raineri in 9’22”67, sui 110hs Simone Manzoni in 14”60 e nel giavellotto Alessandro Panizza con la misura di 46,15m.

Gli altri risultati dei lecchesi