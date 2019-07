Attraversare il Canale della Manica, il nuotatore Oriana si prepara alla sfida

Cominciati gli allenamenti serrati di Andrea Oriana nelle gelide acque del lago di Poschiavo

A Ferragosto sfiderà nuovamente il Canale della Manica

LECCO – A un mese e mezzo dal tentativo, il secondo per l’atleta lecchese, si fa serrato il programma di preparazione di Andrea Oriana per centrare l’obiettivo di attraversare il Canale della Manica.

Il nuotatore, 46 anni, tuttora detentore dei record italiani nella specialita’ delfino stabiliti nel 1998, inizia da questa settimana gli allenamenti ai quasi mille metri del lago elvetico di Poschiavo, ai piedi del Passo del Bernina, nel Cantone dei Grigioni.

Nelle fredde acque del bacino a poca distanza dalla Valtellina, Andrea si acclimatera’ alle temperature proibitive del Mare del Nord e dell’Oceano Atlantico che incontrera’ nella settimana del prossimo Ferragosto, range in cui definire il giorno per effettuare la performance con partenza dalle coste britanniche di Dover per approdare, dopo 40 chilometri e dieci ore di impegno agonistico, sulla spiaggia francese di Calais.

Per le prime tre settimane di luglio Oriana ha optato per un giorno in quota, a sua scelta, a Poschiavo, che integra il cronoprogramma gia’ seguito da tempo, articolato in quattro chilometri mattutini nelle acque del lago di Lecco, seguiti da 6-7 chilometri pomeridiani in piscina alternandosi in impianti tra Bresso e Milano, per non scendere mai sotto la media dei 10 km. di training quotidiano.

Lunedi’ 22 luglio sempre nelle acque del lago di Poschiavo e’ fissato un test probante per un’attenta disamina del lavoro svolto, a poco piu’ di venti giorni dalla traversata ufficiale,