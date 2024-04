Badminton. Amanda Bandiola ritorna alle gare con un oro

A Sant’Angelo Lodigiano il Badminton & Croquet Club Lecco con 15 atleti e 8 medaglie

Ben 4 gli esordienti. Il Vice Presidente Edvidio Milani: “Vedere esordire nel circuito Nazionale giovani atleti e con ottimi risultati fa sempre piacere”

SANT’ANGELO LODIGIANO – Weekend di sport nel Lodigiano, dove è andato in scena il Torneo Challenge a Livelli, con il Badminton & Croquet Club Lecco che si è presentato in forze con 15 atleti e fa esordire nel circuito Nazionale quattro giovani: Daham Yashodha Kande 11 anni, Sofia Squadrito 12 anni, Federica Rubinacci e Giulia Dastoli 13 anni.

Ritorno alle competizioni per Amanda Bandiola con un tris di medaglie di tutti i colori. L’oro lo conquista nel DF liv B in coppia con Veronica Ustynova (Pol di Nova), finale contro la compagna di club Piera Tocchetti/Maria Branca (Brescia Sport Più) 21-14 21-10. Argento nel SF liv B in finale contro Camilla Negri (Boccardo Novi) 12-21 17-21 e bronzo nel XD liv A in coppia con Davide Kobler (Pol di Nova). Decisiva la sconfitta in semifinale contro Stan/Negri (Boccardo Novi) 12-21 13-21.

Ottima prestazione per le due esordienti Federica Rubinacci e Giulia Dastoli che conquistano un argento nel DF liv D perdendo la finale contro le sorelle Hoxha (3B Bassa Bergamasca) 19-21 21-19 21-14.

Due medaglie di bronzo per Paolo Milani, nel DM liv B in coppia con Marco Mafessoni (Brescia Sport Più) semifinale persa contro i fratelli Salvini (Brescia Sport Più) 21-17 12-21 18-21 e nel XD liv B in coppia con Marvic Flores de Guzman (BC Milano) contro Schlosser/Zhang (15Zero) 17-21 14-21.

Semifinale e terzo gradino del podio nel DM liv B per Edvidio Milani e Paolo Poletti contro Marchioro/Polito (Badminton Padova) 12-21 11-21.

A seguire i risultati nelle diverse categorie:

SM liv A Paolo Milani ai quarti finale; SM liv B Edvidio Milani ai quarti finale; SM liv C Poletti Paolo, Nicolò Borin 16mi finale, Giacomo Alippi e Mattia Colleoni 32mi finale; SM liv D Daham Yashodha Kande ottavi finale.

SF liv C Angela del Pozzo, Grazia Barlassina e Piera Tocchetti ottavi finale; SF liv D Sofia Squadrito, Giulia Dastoli ottavi finale, Emanuela Greco, Federica Rubinacci sedicesimi finale.

DF liv C Angela del Pozzo/Grazia Barlassina e Emanuela Greco/Alessia Zucchelli (New Sport) quarti finale.

XD liv B Edvidio Milani/Piera Tocchetti quarti finale; XD liv C Nicolò Borin/Grazia Barlassina quarti finale; Mattia Colleoni/Angela del Pozzo ottavi finale; XD liv D Giacomo Alippi/Emanuela Greco, Giulia Dastoli/Kirag Kumar (Arena Bad), Federica Rubinacci/Nicola Ottaviani (Arena Bad) ottavi finale; Daham Yashodha Kande/Sofia Squadrito ottavi finale.

Soddisfazione è stata espressa da Edvidio Milani, Vice Presidente del club, che ha commentato: “Oggi abbiamo portato un cospicuo gruppo di atleti, tutti hanno dato il loro contributo senza risparmiarsi. Vedere esordire nel circuito Nazionale giovani atleti e con ottimi risultati fa sempre piacere. Continuiamo il nostro percorso sempre con maggior impegno. Ringrazio il Presidente della società New Sport Marco De Rubeis per l’organizzazione del torneo”.