Badminton Lecco: Andrea Saverio e Mattia Cattaneo nuovi campioni regionali

Saverio e Cattaneo portano a casa tre titoli regionali

“Dopo il titolo italiano, Mattia e Andrea trionfano anche ai Campionati Regionali, confermando la loro crescita costante e impegno”

LECCO – Grande finale di stagione per gli atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco, che, dopo gli eccellenti risultati ottenuti ai Campionati Italiani, conquistano tre titoli regionali grazie alle performance di Andrea Saverio e Mattia Cattaneo. Domenica intensa presso la palestra dell’Istituto Toscanini di Chiari, dove 80 giovani atleti provenienti dalle diverse ASD lombarde si sono sfidati per conquistare il titolo regionale.

Ottime prestazioni per Andrea, che conquista due titoli regionali e un terzo posto: nel singolare maschile U19, vince la finale contro Hu (New Sport) con un netto 21-15, 21-8; nel doppio misto U19, in coppia con Yi Yuan Chen (Junior BC MI), si impone in finale su Segato/Pagani con il punteggio di 21-15, 21-16; infine, nel doppio maschile U19, insieme a Matteo Maggioni (Pol. Oratorio 2B Brivio), conquista il terzo posto, perdendo in semifinale contro Hu (New Sport)/Bocquet Cousine (Junior BC MI) con il punteggio di 17-21, 12-21.

Dopo aver ottenuto ottimi risultati ai Campionati Italiani, Mattia si è imposto anche ai Regionali, vincendo il titolo nel doppio maschile U13 in coppia con Bohong Luca Li (Junior BC MI), grazie alla vittoria in finale su Haxhiu/Toska (Brescia Sport Più) con un 21-8, 21-14. Nel singolare maschile U13, invece, ha conquistato il secondo posto, cedendo in finale al suo compagno di doppio Li con il punteggio di 8-21, 14-21.

Nicolò Borin ha preso parte a questa edizione, affrontando sfide difficili. Nel singolare maschile U17, è stato sconfitto agli ottavi dalla testa di serie n°1, Segato (GSA Chiari), con il punteggio di 7-21, 8-21. Nel doppio maschile U17, in coppia con Matteo Pessina (Pol Oratorio 2B Brivio), sono stati eliminati ai quarti di finale da Segato/Giani (GSA Chiari), testa di serie n°1, con il punteggio di 9-21, 8-21. La sorte nei sorteggi non è stata favorevole per lui, ma la sua determinazione è stata comunque evidente.

Infine, il Vice Presidente e Tecnico Edvidio Milani commenta così i risultati ottenuti: “Dopo il titolo italiano conquistato la settimana scorsa, i nostri Mattia e Andrea si impongono anche ai Campionati Regionali, a conferma di una crescita costante e di un impegno particolare. Ho visto ottime prestazioni anche da Nicolò, che ha fatto un’ottima figura al suo primo torneo di alto livello. Un ringraziamento e un elogio anche al nostro Direttore Tecnico Luca Zanchin, che oggi non era presente, ma che sta svolgendo un lavoro eccellente con i ragazzi”.