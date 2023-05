Badminton Lecco fa incetta di medaglie a Pontoglio

Al primo Trofeo Challenge a livelli conquistati 4 ori, 3 argenti e 5 bronzi

Medaglie più ‘pesanti’ a Cattaneo e Lazzarini. Bis per Saverio in coppia, con Tomasello e Atash Faraz (New Sport)

PONTOGLIO – Ottimo bottino per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco: nel 1° Torneo Challenge a livelli a Pontoglio (BS) conquistati 4 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

I primi due ori sono finali in famiglia, nel DM liv B Andrea Saverio/Francesco Tomasello contro Francesco Lazzarini/Andrea Mapelli (argento), 21*13 21*17 e nel DX liv C sempre da Saverio in coppia con Adriana Atash Faraz (New Sport) contro Nicola Cattaneo/Chiara Landi (argento), 21*19 21*16. Altri due ori con Mattia Cattaneo nel SM U13 contro Gueye (Brescia Sport Più) per 21*14 21*15 e con Federico Lazzarini nel SM liv B finale contro Norbis (GSA Chiari), nel suo percorso aveva la meglio nel girone eliminatorio contro Andrea Saverio per 19*21 21*18 21*15 e in semifinale contro Paolo Milani (bronzo), in tre set 21*16 14*21 21*16.

Altro argento per Alex Cattaneo nel SM cat promozionale, con cinque incontri vinti e uno perso. Bronzi per Francesco Tomasello nel SM liv A semi finale persa contro Sayedi (15Zero) 8*21 13*21, oro in finale, Alessandro Manea SM liv C, che lascia contro Cristiani (New Sport) 14*21 18*21, Chiara Landi SF liv C sempre in semi finale contro Nichetti (New Sport) 12*21 15*21, e Mattia Cattaneo nel DX U15 con Sibilla Coppa (Pol di Nova) contro Toska/Metani (GSA Chiari) 19*21 14*21 21*23.

Giacomo Alippi nel SM U15 non superava i gironi, mentre nel DM liv C con Ravasio (CUS BG) si fermavano agli ottavi di finale. Nella stessa categoria Edvidio Milani in coppia con Mattia Cattaneo ai quarti. Edvidio Milani e Andrea Mapelli nel SM liv B non superavano il girone con una partita vinta e una persa.