Badminton Lecco: nono posto per il team ai Campionati Italiani Master

Denis Passador trionfa con tre titoli, Piera Tocchetti conquista il primo posto nel SF55

La competizione si è svolta in Val Venosta, a Malles

VAL VENOSTA (TN) – Fine settimana in Val Venosta a Malles per gli atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario MI Auto, impegnati nei Campionati Italiani Master. La squadra, composta da Denis Passador, Paolo Poletti, Nicola Cattaneo, Piera Tocchetti e Chiara Landi, ha visto anche la partecipazione degli atleti in prestito Francesco Feliziani (Marabadminton) e Christian Diforti (Space Bad), con il supporto del Direttore Tecnico Luca Zanchin e del Responsabile della Squadra Edvidio Milani.

Nonostante l’impegno straordinario degli atleti lecchesi, per un solo punto non è stata raggiunta la qualificazione alle semifinali, impedendo così di replicare il successo del 2022. Il team ha comunque ottenuto una rispettabile nona posizione.

Nonostante la delusione per il risultato finale, il fine settimana ha visto una gioiosa celebrazione della premiazione di quattro atleti lecchesi, riconosciuti come “Migliori Atleti Master dell’anno 2024” per specialità e categoria. Denis Passador si è aggiudicato ben tre titoli: SM 55, DM 55 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG) e nel XD 55 con la storica compagna Roberta Brenzone. Piera Tocchetti, invece, ha conquistato il titolo nel SF 55, completando così una giornata di grandi soddisfazioni individuali per i blucelesti.

Il Direttore Tecnico Luca Zanchin commenta: “È stato un torneo molto impegnativo, con partite combattute fino all’ultimo punto. Nonostante il buon livello dei nostri atleti, inclusi i prestiti, non siamo riusciti ad accedere al tabellone principale per il podio. Tuttavia, guardiamo già avanti. Con l’inizio del nuovo anno, cominceremo subito a preparare l’intera squadra per la prossima edizione”.