Basket. Il 6 maggio comincia il corso per arbitri di pallacanestro

L’incontro si svolgerà al Coni Point di Lecco

Prime lezioni a maggio, conclusione a settembre

LECCO – Per tutti quelli che vogliono vedere una partita di pallacanestro da una prospettiva unica, quella dell’arbitro, il Gruppo Arbitri Pallacanestro di Lecco ha creato un nuovo corso per diventare arbitro di basket.

L’incontro inaugurale è fissato per lunedì 6 maggio alle 20.30 presso il CONI Point di via Bezzecca 20 a Lecco. Durante la serata verrà spiegato lo svolgimento del corso e gli argomenti che verrranno trattati durante le lezioni.

Sei saranno gli appuntamenti, incluso quello iniziale, divisi su due stagioni sportive: i primi tre verranno effettuati il mese di maggio – Martedì 14, 21 e 28 nella palestra di via Sant’Alessandro a Robbiate – mentre i due conclusivi a settembre, compreso l’esame finale.

I potenziali partecipanti hanno bisogno di avere un certificato medico per la pratica sportiva agonistica. In caso il candidato ne avesse già uno valido – perché magari è tesserato come giocatore in una società del territorio – non basterebbe la semplice fotocopia ma servirebbe una copia autenticata dal centro di medicina sportiva.

Ulteriori informazioni si possono chiedere chiamando il 328.38.11.626 (Janko) o inviando un’email a cia.lc@lombardia.fip.it.