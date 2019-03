Alberto Cacace strepitoso: 31 punti e 20 rimbalzi!

Aurora Desio retrocessa matematicamente in CGold

DESIO – La Gimar Lecco espugna il campo della Rimadesio e condanna i brianzoli alla matematica retrocessione diretta in Serie Cgold. A far volare i blucelesti una prestazione fantascientifica di Alberto Cacace, in grado di piazzare una gara da trentuno punti, venti rimbalzi e cinquantadue di valutazione complessiva.

Coach Bartocci rivoluziona la formazione, riportando Luigi Brunetti nel quintetto iniziale al posto di Luca Rattalino. La mossa sembra funzionare, visto che la Gimar parte a razzo, toccando la doppia cifra di vantaggio (4-14) a metà primo quarto dopo un canestro di un indiavolato Cacace, autore di dieci punti nella prima frazione (10-19).

A cavallo dei due quarti la partita si interrompe per un problema ai ventiquattro secondi; Desio ne approfitta per riordinare le idee e farsi sotto (19-21), ma il Lecco dà un nuovo strappo con Roberto Marinello e chiude il primo tempo in crescendo, andando al riposo con un rassicurante vantaggio (24-37).

Al ritorno dagli spogliatoi la Gimar segna col contagocce e Desio riesce a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio con un gioco da tre punti di Tommei (33-41). Saranno queste le ultime cartucce sparate dai padroni di casa. La Gimar volerà via nell’ultima frazione e chiuderà con una rotonda vittoria col punteggio di 56-76.

“Una vittoria non semplice, questa era una partita in cui avevamo solo da perdere perché loro erano all’ultima spiaggia. Siamo andati un po’ fuori ritmo per episodi esterni. A causa dei problemi di falli abbiamo finito la partita con un quintetto molto piccolo, ma questo ci ha permesso di allungare nel finale e chiudere con venti puntini margine” dichiara coach Maurizio Bartocci a fine gara.

RIMADESIO DESIO – GIMAR LECCO 56-76

PARZIALI:10-19, 24-37, 43-54, 56-76.

DESIO: Tommei 20, Peri, Fiorito 9, Paunovic 5, Brown 2, Pandolfi, Musso 7, Bassi 4, Canato n.e, Busetto 3, Beretta n.e, Pesenato 6. All. Ghirelli

LECCO: Cacace 31, Marinello 7, Ratti, Chinellato 6, Favalessa, Di Prampero 11, Molteni 7, Caceres 2, Brunetti 2, Teghini 6, Rattalino 4.