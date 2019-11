Basket Serie B. Nel fine settimana la giornata contro la violenza sulle donne

Importante iniziativa nazionale sul tema della violenza contro le donne

Verrà mostrato uno striscione prima della palla a due.

LECCO – Il prossimo fine settimana le società che militano nella Lega Pallacanestro – quelle partecipanti ai campionati di Serie A2 e di Serie B – aderiranno alla giornata contro la violenza sulle donne.

Tutti I giocatori scenderanno in campo con uno striscione gigante con la dicitura #noallaviolenzasulledonne e lo mostreranno al pubblico prima della palla a due.

L’iniziativa è stata presa in accordo con la società Pallacanestro Crema, da tre anni promotrice di questa campagna, ben visibile anche sulle divise da gioco.

Ricordiamo che la Gordon Olginate giocherà al PalaRavasio sabato 16 novembre contro Vigevano, inizio alle ore 21.00. Domenica 17 sarà il turno della Gimar Lecco che sfiderà al Bione la formazione di Vicenza.

Di seguito il comunicato della Lega Pallacanestro.

La violenza di genere è un grave fenomeno, con numeri sempre più preoccupanti. Con la convinzione che il basket possa essere un importante veicolo di comunicazione sociale, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre, Lega Nazionale Pallacanestro, insieme alla Pallacanestro Crema, che già dal 2016 avviò la campagna, promuoverà su tutti i campi #noviolenzacontroledonne per sensibilizzare contro la violenza di genere e diffondere una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto delle donne.

Pallacanestro Crema, che porta la campagna #noviolenzacontroledonne anche sulle proprie maglie da gioco, in questi anni ha promosso una serie di iniziative per cercare di contrastare ogni forma di violenza di genere, perseguendo l’obiettivo di un cambiamento culturale, sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza.

Lega Nazionale Pallacanestro, che ha sposato e sostenuto il progetto con il patrocinio, porta sui propri campi di Serie A2 Old Wild West e Serie B Old Wild West #noviolenzacontroledonne per alzare sempre di più l’attenzione sul tema.

Alla vigilia della palla a due, i giocatori delle due squadre mostreranno lo striscione #noviolenzacontroledonne e verranno promosse iniziative di visibilità sui social di LNP e dei Club associati.