Basket Serie C Femminile. La Lecco Basket Women inizia bene la 2° fase

Espugnato il campo dell’ABA Legnano

Lecchesi a due punti dalla vetta della classifica

LEGNANO – Ottimo inizio di seconda fase per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. La formazione lariana è andata a espugnare il campo dell’ABA Legnano grazie a un ottimo ultimo quarto.

Il primo quarto le difese hanno la meglio su attacchi poco incisivi (7-7), ma già dalla seconda frazione le squadre si sciolgono e vanno al riposo in sostanziale parità (25-26).

Il terzo periodo è interlocutorio (35-36) e nell’ultimo quarto sembrano le padrone di casa ad avere più energia. Legnano prova la fuga (47-41) ma cinque punti consecutivi di Maria Aondio riportano le blucelesti a contatto. Nel finale la Lecco Basket Women vola via coi canestri del capitano Claudia Oddo (16 punti in serata) che suggellano la fuga finale.

La Lecco Basket Women espugna il campo di Legnano col punteggio di 56-63, arrivando a sole due lunghezze dalla testa della classifica, Gallarate, che le blucelesti affronteranno domenica prossima.

Soddisfatta coach Canali: “È stata una partita durissima con un susseguirsi di strappi e contro strappi, senza un padrone e con continui cambi di fronte. Tanta fisicità e un metro arbitrale molto permissivo hanno fatto sì che la lucidità a volte venisse meno e si sono visti tanti errori “banali” in attacco, e quando abbiamo avuto dei passaggi a vuoto in fase difensiva le avversarie sono sempre state brave a punirci. È stata una guerra e anche se non abbiamo giocato la nostra miglior partita, le ragazze sono state brave a giocare con abnegazione fino alla fine, trovando una vittoria difficile quanto importante”.

ABA LEGNANO – LECCO BASKET WOMEN 56-63

PARZIALI: 7-7; 25-26; 35-36

LECCO: Bassani 16, Aondio 5, Chitelotti 2, Galli, Scola 4, Donghi, Davide 7, Oggioni 2, Oddo 16, Ratti, Fumeo ne, Capellini 11. All.: Canali