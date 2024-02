Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, battuta Tradate

Le lecchesi spaccano la partita nel terzo quarto

Preoccupazione per Silvia Bassani, “scavigliatasi” dopo cinque minuti

MALGRATE – La Lecco Basket Women si riprende subito dalla sconfitta patita nel turno precedente contro la capolista Isotec Gallarate e vince la sfida interna contro Sportlandia Tradate, al termine di una gar equilibrata per larghi tratti.

Il primo quarto si chiude in equilibrio nel punteggio, ma non nelle giocatrici in campo, visto che le lariane perdono dopo cinque minuti la “scavigliata” Silvia Bassani (15-15). Le blucelesti provano a scappare nel secondo quarto, ma le varesine restano in scia (30-28).

La terza frazione delle padrone di casa è assolutamente esplosiva, grazie alla grande precisione nel tiro da oltre l’arco dei tre punti. Chiuso in vantaggio di quattordici lunghezze il terzo quarto (49-35), le ragazze di coach Valentina Canali controllano senza troppi problemi gli ultimi dieci minuti di gara, vincendo col punteggio di 62-48.

Soddisfatta coach Canali a fine gara: “Una vittoria preziosissima, che ci permette di rimanere terze a 4 punti dal gruppo delle inseguitrici. Speriamo che l’infortunio a Bassani non la costringa troppo tempo lontana dai campi. Abbiamo giocato contro 40 minuti di zona, attaccando bene, con le giuste spaziature e collaborazioni, non potrei recriminare nulla. Nei primi venti minuti abbiamo fatto più fatica a segnare, mentre nel secondo tempo siamo state più continue. Ma quello che ha fatto la differenza nel secondo tempo è stata la difesa, che se nei primi venti minuti era stata un po’ troppo attendista, poi è diventata solida, aggressiva e puntuale. Non era una partita facile e non era una vittoria scontata”.

LECCO BASKET WOMEN – SPORTLANDIA TRADATE 62-48

PARZIALI: 15-15; 30-28; 49-35

LECCO: Bassani, Aondio 3, Capaldo 10, Galli, Scola 3, Donghi 2, Davide 9, Oggioni 3, Oddo 14, Ratti, Ciceri 2, Capellini 16. All.: Canali.