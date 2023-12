Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, che fatica contro Garbagnate

La formazione bluceleste fatica per oltre tre quarti

Ottima prova di Silvia Bassani, 19 punti per lei

MALGRATE – La Lecco Basket Women ha sudato le classiche “sette camicie” per poter aver ragione della Yamamay Garbagnate. Con questa vittoria le blucelesti riprendono ritmo e proseguono l’inseguimento alla testa del girone C della Serie C femminile.

L’inizio è tremendo per la formazione lariana. Una buona Garbagnate arriva a sfiorare i dieci punti di margine (9-17) prima che le lecchesi ripartano con grinta, infilando un parziale di dieci punti consecutivi che permetterà loro di andare al riposo di metà partita con un punticino di vantaggio (25-24).

Nel terzo quarto la partita non si sblocca (37-36) e quindi, nell’ultima frazione, ci deve pensare Silvia Bassani – miglior marcatrice dell’incontro a quota 19 punti – a togliere le castagne dal fuoco per la squadra di coach Valentina Canali, guidando le compagne alla vittoria col punteggio di 55-47.

“Fatico a commentare – dichiara una scontenta coach Canali – brutta partita infarcita di errori: 19 palle perse, 2/20 da 3, 18/50 da 2. Non c’è molto altro da aggiungere. Un risultato che deve essere un bagno d’umiltà. Mi prendo le responsabilità, evidentemente dobbiamo cambiare rotta, a testa bassa. Ma dobbiamo anche allenarci tutte sempre con continuità. Complimenti alle avversarie e allo staff tecnico, una crescita notevole”.

LECCO BASKET WOMEN – YAMAMAY GARBAGNATE 55-47

PARZIALI: 7-13, 25-24, 37-36

LECCO: Bassani 19, Aondio, Chitelotti 2, Galli 9, Scola 3, Davide, Oggioni 8, Oddo 5, Ratti, Ciceri, Fumeo ne, Capellini 9. All.: Canali.