Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, torna la vittoria

Espugnato il campo della Vertematese (44-67)

Bassani miglior marcatrice (13 punti) ma “scavigliata”

VERTEMATE – Inizia col piede giusto il girone di ritorno per la Lecco Basket Women. Le blucelesti espugnano il campo della Vertematese, chiudendo la striscia negativa.

La Lecco Basket Women parte sprint (4-14), ma questo non basta per chiudere il primo quarto in tranquillità, vista la rimonta delle padrone di casa (12-15); nella seconda frazione la LBW allarga il distacco (20-31) nonostante la “scavigliata” subita da Silvia Bassani, che non rientrerà più in campo.

Nella ripresa le lariane arrivano a sfiorare i venti punti di vantaggio (23-42), con le padrone di casa che comunque non molleranno sino alla fine del terzo quarto (36-46), per poi crollare nell’ultima frazione.

La Lecco Basket Women vince 44-67 e si rilancia in classifica. Doppia cifra per Bassani (13), Chitelotti (12), Capellini (11) e Oddo (10).

“Una partita sottotono, trascinata, che è esattamente quello che avevo chiesto di evitare. Non riusciamo a crescere su questo, non riusciamo mai a giocare al massimo. Siamo sempre state nell’ordine dei 10 punti di vantaggio sbagliando tantissimo e subendo le iniziative avversarie anziché condizionando e facendo noi il ritmo della partita – dichiara coach Valentina Canali – nel quarto periodo ci sono bastati due minuti ad alta intensità e con buona circolazione di palla per passare dal +10 al +25. Da segnalare l’infortunio a Bassani, valutiamo il decorso nei prossimi giorni sperando non si aggiunga alla lista delle indisponibili”.

VERTEMATESE – LECCO BASKET WOMEN 44-67

PARZIALI: 12-15, 20-31, 36-46

LECCO: Bassani 13, Aondio 4, Chitelotti 12, Galli 3, Scola 6, Donghi, Oggioni 5, Oddo 10, Ratti, Ciceri 3, Fumeo, Capellini 11