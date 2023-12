Baskin. Prima storica vittoria per l’Aurora San Francesco

Superati gli Islanders di Villa D’Adda

“Un progetto che si dimostra sempre più coinvolgente ed entusiasmante” dichiara coach Lo Martire

LECCO – Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Baskin dell’Aurora San Francesco ha ottenuto la sua prima storica vittoria in campionato. La formazione allenata da coach Simone Lo Martire ha vinto sul neutro di Bagnatica la partita contro gli Islanders Villa d’Adda, che fanno attività su iniziativa della PHB Polisportiva Bergamasca APS, polisportiva specializzata nella promozione dello sport per atleti disabili.

La partita si è disputata domenica 3 dicembre, con inizio alle ore 11. I lecchesi sono partiti timidamente ma, alla fine del primo tempo, sono riusciti a impattare il punteggio a quota 35.

Nel terzo quarto gli Islanders tentano una nuova fuga ma i biancorossi aurorini non si arrendono e sorpassano nell’ultima e decisiva frazione, vincendo col punteggio di 70-63.

“Una grande soddisfazione. Far provare questa gioia, ben conosciuta a chi fa sport, anche a chi non l’aveva mai assaporata sulla sua pelle è stato davvero emozionante – dichiara coach Lo Martire – una grande ulteriore spinta a portare sempre più in alto questo progetto che si dimostra sempre più coinvolgente ed entusiasmante”.