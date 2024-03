Calcio a 5. Coppa della Divisione: il Lecco trova il pari in rimonta

Gara di andata della semifinale di Coppa della Divisione

Tortorella segna il 4-4 al 18′

LECCO – Il Lecco termina 4-4 la gara di andata della semifinale di Coppa della Divisione contro l’Olimpus Roma. Un Lecco tutto cuore va sotto 4-1 al Palataurus, ma tira fuori le unghie e rimette in parità la partita con una prestazione da grande squadra al cospetto di una società di Serie A. La qualificazione alla finale si deciderà quindi nella gara di ritorno nella capitale in programma martedì 19 marzo.

L’avvio è di studio, con un paio di conclusioni da ambo le parti, senza però impensierire i due portieri. Al 3′ Gattarelli è poi attento sulla puntata dell’ex Javi Roni, mentre al 7′ Panzeri ruba palla, verticalizza benissimo per Regini che davanti a Rodriguez non sbaglia e porta avanti i padroni di casa. Immediata reazione ospite con un tacco di Javi Roni neutralizzato da Gattarelli e un diagonale di Isgrò da sinistra a lato. Al 9′ incursione centrale di Regini e conclusione sul fondo, passano pochi secondi e Borolo insacca l’1-1 dopo un primo salvataggio di Gattarelli. Al 10′ spettacolare triangolo tra Tortorella e Panzeri, con conclusione fuori di poco del brasiliano a due passi dalla porta. Javi Roni calcia sull’esterno della rete al 12′, poi impensierisce Gattarelli e al 14′ Seferi ribalta il risultato su un preciso lancio dalle retrovie. La prima frazione di gioco si chiude con una punizione di Kullani rasoterra fuori di poco.

La ripresa si apre, al 2′, con il tris ospite, firmato da Ceccarelli su assist di Achilli in contropiede. Gattarelli si salva poi sullo stesso Achilli, Rodriguez su Rivella e al 4′ un errore bluceleste in fase di impostazione consente a Borolo di firmare l’1-4. Il Lecco non demorde e neanche 1′ dopo Valdes, altro ex del match, ruba palla con Kullani che scarica in porta il 2-4. All’8′ Regini chiama Rodriguez alla respinta, mentre all’11’ lo scatenato Kullani firma il -1 che riaccende il Palataurus. Il Lecco spinge e sfiora il pareggio con Kullani, Tortorella e Mattaboni, fino al 4-4 di Tortorella al 18′, bravo a infilare il portiere ospite in uscita. Il finale è incandescente. A 26” dalla fine Achilli commette fallo su Kullani e si prende il secondo giallo. Il Lecco chiude con l’uomo in più, colpisce due pali con Mattaboni dalla destra ed esce tra gli applausi del numeroso pubblico del Palataurus.

LECCO-OLIMPUS ROMA 4-4

LECCO: Gattarelli, Kullani (2), Tortorella (1), Mattaboni, Rivella; Posca, Valdes, Cotrufo, Balocchi, Regini (1), E.Moratelli, Panzeri, All. M.Moratelli.

OLIMPUS ROMA: Rodriguez, Isgrò, Borolo (2), Ceccarelli (1), Javi Roni; Schmitt, Achilli, Alciati, Seferi (1), Piretti, Cutruneo, Da Melo. All. D’Orto.

Arbitri: Campagnolo di Bassano del Grappa e Cundò di Soverato.

Espulso: Achilli (O) 20’st.