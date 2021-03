I blucelesti in trasferta si impongono per 5 a 3

MERATE – Nella sesta giornata di andata del girone C del campionato nazionale Under 19 di calcio a 5, il Lecco ha espugnato domenica mattina il campo dei Saints Pagnano per 3-5, confermandosi così in testa alla classifica.

A Merate, in un derby tutto lecchese, si affrontavano le uniche due compagini del girone ancora a punteggio pieno, entrambe con quattro vittorie in altrettante gare disputate. I 3 punti conquistati dai ragazzi di mister Pablo Parrilla permettono loro di staccare i rivali di giornata e lanciare la propria fuga verso la vittoria finale del girone.

Gara che inizia in salita per i blucelesti, con i padroni di casa a segno dopo 45 secondi grazie a Crippa. A riportare la sfida in parità è Mentasti al 4′, poi il Lecco controlla il gioco e mostra la propria superiorità, non riuscendo però a trovare il raddoppio a causa di qualche errore di troppo. Il gol del vantaggio arriva comunque al 9′ e a firmarlo è Pizzera. Meno di un minuto ed Esposito insacca il 2-2 meratese. Al 16′ Blucelesti di nuovo avanti con Riccardi e primo tempo in archivio sul 2-3.

Nella ripresa il Lecco continua a dare la sensazione di poter dilagare, ma pecca di eccessiva imprecisione e così a metà del secondo minuto una sfortunata deviazione di Bianco nella propria porta consente ai Saints di pareggiare. Matias Parrilla al 5′ insacca il pallone del 3-4, poi al 17′ i Saints sciupano una clamorosa palla gol e nel ribaltamento di fronte ci pensa Ferraro a chiudere i conti sul 3-5. Mercoledì si torna in campo. A Verano Brianza il Lecco sarà atteso dallo Sports Team per centrare un nuovo successo.