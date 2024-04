Calcio a 5. Lecco sconfitto dal Pordenone, playoff ancora possibili

Sabato prossimo, ultima giornata di campionato, i blucelesti dovranno a tutti i costi battere il Cdm Futsal

Contro Pordenone è finita 8 a 4 per i friulani

LECCO – Lecco sconfitto 8-4 a Pordenone nella penultima giornata di campionato di Calcio a 5, ma i playoff di serie A2 Élite sono ancora possibili. La vittoria della Fenice VeneziaMestre sull’Elledì tiene infatti in corsa i blucelesti, che sabato prossimo dovranno a tutti i costi battere al Palataurus il Cdm Futsal, che proprio oggi si è assicurato il pass per gli spareggi promozione, e poi sperare nella contemporanea non vittoria di Elledì e Leonardo, entrambe in casa rispettivamente contro Sporting Altamarca e Modena Cavezzo.

Gara odierna subito in salita. Pronti via e la doppietta di Stendler in poco più di un minuto mette il match sui binari favorevoli ai padroni di casa. Il Lecco fatica a reagire e va al tiro per la prima volta al 5′ con Moratelli che chiama Vascello alla respinta di piede. Al 7′ Ziberi supera Kullani sulla destra e la sua conclusione viene messa in angolo da Di Tomaso, decisivo anche poco dopo a tu per tu su Grigolon in contropiede. Al 9′ Ferri recupera palla e prova il destro dalla lunga distanza, ma Vascello è attento. Al 13′ Hartingh e Mattaboni si scontrano al limite dell’area servendo Ziberi, palla a Langella e friulani avanti 3-0. Pochi secondi dopo Guina serve Hartingh sulla sinistra per il 3-1. Passano 2′ e Hartingh va via sulla sinistra, palla sul secondo palo per Mattaboni e Lecco a -1. Al 17′ Di Tomaso si salva una prima volta su Minatel che insacca però la ribattuta per il 4-2, sfiorando subito dopo la doppietta personale. Prima dell’intervallo sfortunato Hartingh che centra il palo su lancio di Guina, poi Vascello si salva sulla botta da fuori di Espindola.

Il secondo tempo inizia come il primo, ovvero con il Pordenone in gol due volte, stavolta con Chtioui e Bortolin per il 6-2. Al 3′ Grigolon centra il palo da due passi, Kullani al 6′ la traversa. All’8′ mister Marcio Moratelli prova a schierare Ferri come portiere di movimento e Minatel insacca il 7-2 a porta vuota su un pallone intercettato. Mattaboni sfrutta un assist di Guina e si va sul 7-3. Lecco vicino al gol con Hartingh e Moratelli al 15′, trovandolo al 16′ con Guina. I blucelesti ci provano, ma ormai il risultato è copromesso e a 23″ dalla fine arriva l’8-4 di Grigolon.

PORDENONE-LECCO 8-4

PORDENONE: Vascello, Ziberi, Stendler (2), Langella (1), Grigolon (1); Paties, Della Bianca, Grzelj, Bortolin (1), Chtioui (1), Finato, Minatel (2). All. Hrvatin.

LECCO: Di Tomaso, Espindola, Hartingh (1), Ferri, Guina (1); Gattarelli, Valdes, Balocchi, Mareska, Mattaboni (2), E.Moratelli, Kullani. All. M.Moratelli.

ARBITRI: Prisco di Lecce e Paoloni di Ascoli Piceno.