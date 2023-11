Calcio a 5. Lecco sconfitto per 6 a 2 sul campo dell’Elledì

Trasferta amara per i blucelesti in quel di Caramagna Piemonte

CARAMAGNA PIEMONTE – Trasferta amara a Caramagna Piemonte per il Lecco, battuto 6-2 dai padroni di casa dell’Elledì nella 7^ giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite del campionato di calcio a 5.

I blucelesti danno tutto, chiudono la prima frazione di gioco in parità sull’1-1, ma nella ripresa sono i gialloneri a spuntarla, complici le pesanti assenze per squalifica di Guina, Espindola e Rivella, a cui si aggiunge l’infortunio che ha costretto ai box Di Tomaso.

I ragazzi di mister Fratini partono bene e vanno in vantaggio al 3′ con Valdes, bravo a sfruttare un servizio in posizione centrale e battere Lamberti in uscita. Costamanha è il più pericoloso tra le fila locali, ma i blucelesti si chiudono bene e provano a pungere in contropiede. Al 6′ bravo Sportoletti sulla botta di Gallo, passano pochi secondi e Sarti centra la traversa. Al 9′ occasionissima per il Lecco con Valdes che pesca bene Panzeri davanti a Lamberti, ma la conclusione del classe 2005 termina a lato. Dalla parte opposta Sportoletti è attento su Davila, ripetendosi al 12′ su Cerbone. Al 14′, su schema da rimessa laterale, arriva l’1-1 di Vincenti. Immediata reazione del Lecco con Ferri prima e Regini poi, mentre al 16′ Sportoletti in uscita nega il gol a Oanea in contropiede. Sulla sirena è Costamanha a sfiorare il palo e il primo tempo termina in parità.

La ripresa vede i piemontesi partire con il piede sull’acceleratore e ribaltare il risultato con Vincenti sull’assist di Sandri. Il Lecco accusa il colpo e si fa vivo in avanti solo al 3′ con uno spunto personale sulla sinistra di Javi Roni. Cerbone si mangia il tris giallonero davanti alla porta, imitato al 5′ da Costamanha lanciato a tu per tu con Sportoletti. 1′ dopo, Costamanha ci prova da fuori e Sportoletti respinge. Lecco pericoloso al 7′ con Hartingh, lanciato direttamente da Sportoletti, e Lamberti si salva. La scossa al match arriva nel minuto successivo, con la doppietta di Cerbone che porta il parziale sul 4-1. Lamberti nega la rete a De Donato, poi, con il portiere di movimento, Javi Roni al 12′ insacca il 4-2. Neanche il tempo di riorganizzare le idee che Davila riporta i suoi a +3 in contropiede. Javi Roni colpisce la traversa e impegna due volte Lamberti, capitan Hartingh sfiora il gol ma il Lecco viene punito da Oanea che a porta vuota segna il gol del definitivo 6-2.

TABELLINO

ELLEDI-LECCO 6-2

Marcatori: 2’49” p.t. Valdes (L), 14’13” Vincenti (E), 0’44” s.t. Vincenti (E), 7’56” Cerbone (E), 8’27” Cerbone (E) 11’56” Javi Roni (L), 12’09” Davila (E), 19’55” Oanea (E).

ELLEDì: Lamberti, Sandri, Cerbone, Vincenti, Davila, Ganci, Gallo, Canavese, Oanea, Castelli, Costamanha, Sorbo. All. Giuliano.

LECCO: Sportoletti, Valdes, Hartingh, Mattaboni, Javi Roni, Posca, De Donato, Regini, Tortorella, Panzeri, Ferri, Quagliero. All. Fratini.

Arbitri: Francesco Coco (Parma) Vincenzo Buzzacchino (Taranto).