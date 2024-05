Calcio a 5, presentate in Comune le amichevoli degli Azzurrini contro la Spagna

Incontro istituzionale a Palazzo Bovara per presentare i due match in programma il 7 e l’8 maggio al Palataurus

Il sindaco Gattinoni ha accolto il tecnico Massimiliano Bellarte e il capitano Tommaso Ceccarelli: “Felici di essere qui”

LECCO – Nella sala consiliare del Comune di Lecco sono state presentate questa mattina le due amichevoli che la Nazionale U19 di Futsal giocherà martedì 7 maggio e mercoledì 8 contro la Spagna (calcio d’inizio di entrambe le gare alle 20 al Palataurus). Le gare, che saranno trasmesse in diretta su Futsal TV, rappresentano il terzo e il quarto match del 2024 per gli Azzurrini di Massimiliano Bellarte. Dopo aver infatti ben figurato a Paredes in casa del Portogallo poco più di un mese fa, Ceccarelli e compagni sono chiamati a sfidare i vicecampioni d’Europa in carica.

All’incontro istituzionale erano presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni insieme al presidente del Consiglio Comunale Roberto Nigriello che hanno accolto la delegazione italiana composta dal tecnico Massimiliano Bellarte, dal capitano Tommaso Ceccarelli e dal capodelegazione degli Azzurrini Antonio Scocca.

“Dopo oltre 10 anni una Nazionale di futsal torna in Lombardia – ha detto Bellarte – siamo felici di essere qui, speriamo che sia un evento spettacolare, dentro e fuori dal campo. Vogliamo che questi ragazzi possano fare sempre più esperienza a livello internazionale, perché possono provare sulla pelle quanto sia più intenso e duro il gioco in partite come quelle con Portogallo e Spagna. Spero siano due partite in cui i ragazzi riescano a esprimere tutto il loro potenziale: giocare contro gli spagnoli ha una componente motivazionale intrinseca, i ragazzi sono super motivati ed entusiasti”.

Tommaso Ceccarelli, capitano degli Azzurrini, nell’incontro istituzionale di questa mattina ha dichiarato: “Prima di tutto è un onore e un orgoglio poter indossare la fascia, spero di poterla rappresentare al meglio. Ci aspettano due gare molto dure, conosciamo il livello della Spagna, ma proveremo a dimostrare sul campo il nostro valore, come giocatori e come squadra. Molti di noi si allenano e giocano ad alto livello e questo ci forma come calciatori: l’esperienza acquisita può aiutarci in queste partite”.

L’elenco dei convocati

Portieri: Filippo Anzini (Lazio C5), Giuseppe De Rienzo (Roma C5), Tommaso Zanotto (Fenice Veneziamestre).

Giocatori di movimento: Giulio Musumeci (Meta Catania), Mario Musumeci (Meta Catania), Lorenzo Sposato (Roma C5), Alessandro Merlo (Orange Asti), Tommaso Ceccarelli (Olimpus Roma), Ivan Cutruneo (Olimpus Roma), Gianluca Salvetti (Futsal Giorgione), Cristiano Delle Curti (Marcianise Academy), Jacopo Grosso (Aosta 511), Alessandro Laddomada (Itria FC), Matheus Dias (L84), Pedro Mendes (L84), Andrea Modesto (Sporting Altamarca).

Staff – Tecnico federale: Massimiliano Bellarte; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Andrea Cardone; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Videoanalista: Sebastiano Giuffrida; Medici: Alessandra Colella e Andrea Gattelli; Fisioterapista: Luca De Filippis.