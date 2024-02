Calcio a 5 Serie A2 Élite: Lecco sconfitto dall’Elledì

I blucelesti perdono in casa, il match finisce 1-5

Per il Lecco segna Tortorella al 5′ del secondo tempo

LECCO – Il Lecco Calcio a 5 perde contro l’Elledì nella partita valida per la settima giornata di ritorno del Girone A di Serie A2 Élite.

I blucelesti escono sconfitti 5-1, risultato bugiardo per quanto visto e maturato solo nei minuti finali, quando il Lecco ha schierato il portiere di movimento per cercare di raggiungere la parità. Tante le assenze con Gattarelli, Guina, Espindola, Ferri e Mattaboni squalificati. De Donato e Regini infortunati, Di Tomaso e Hartingh non al meglio delle condizioni. Sotto 0-2 all’intervallo, i ragazzi di mister Marcio Moratelli controllano il gioco nella ripresa, accorciando le distanze con Tortorella e mancando poi il pareggio nei due tiri liberi conquistati.

La cronaca si apre al 3′ con il salvataggio sulla linea di Kullani sullo spunto di Sandri. Al 5′ bravissimo Posca a negare il gol prima a Cerbone e poi allo stesso Sandri, ma poco dopo ancora Cerbone sblocca il risultato tra le proteste locali perché la palla aveva forse già varcato la linea di fondo prima che pervenisse al numero 9 ospite.

Il Lecco si vede al 9′ con la punizione centrale di Hartingh, Posca si supera su Davilà presentatosi a tu per tu, ma nulla può sulla deviazione di Costamanha, su schema da rimessa laterale, che vale lo 0-2. Al 10′ Kullani va via sulla sinistra e pesca Rivella solo davanti a Lamberti, ma il pallonetto dell’ex Pescara termina alto. Passa 1′ e Kullani centra il palo dalla destra, poi Posca nega il tris a Sandri su azione d’angolo e Cerbone coglie il palo con una deviazione d’esterno al volo su rilancio di Lamberti. Tortorella viene murato a tu per tu, Kullani calcia centralmente dalla destra e il primo tempo si chiude sullo 0-2.

Nella ripresa il Lecco gestisce maggiormente il pallone e Rivella, su invito di Hartingh, va a pochi centimetri dal gol. Gol che trova invece Tortorella al 5′, girandosi bene da posizione centrale su assist di Hartingh. La gara è riaperta e all’8′ Cerbone e Costamanha vengono murati davanti alla porta rispettivamente da Posca e Panzeri.

Al 9′ il fallo di Cerbone su Panzeri è il 6° degli ospiti, ma Kullani calcia a lato il conseguente tiro libero. La scena si ripete al 15′ , dopo un fallo di Sandri su Hartingh. Costamanha impegna Posca nella parata a terra con un tiro da fuori, poi il Lecco regala palla all’Elledì e Davilà riporta i suoi a +2. Sull’1-3 Moratelli opta per Rivella portiere di movimento, ma viene subito punito dalla quarta rete avversaria di Vincenti.

Al 18′ Rivella centra il palo, palla a Tortorella e Lamberti si salva. Panzeri dalla destra manda a lato di poco, Tortorella impegna Lamberti nel salvataggio di piede e a pochi secondi dalla sirena è Oanea a fissare l’1-5 a porta vuota.

LECCO-ELLEDI 1-5

LECCO: Posca, Rivella, Hartingh, Kullani, Tortorella (1); Di Tomaso, Valdes, E.Moratelli, Cotrufo, Mareska, Panzeri, Balocchi. All. M.Moratelli.

ELLEDI: Lamberti, Costamanha (1), Cerbone (1), Sandri, Davilà (1); Ganci, Vincenti (1), Oanea (1), Gallo, Beltrando, Sorbo, Canavese. All. Giuliano.

Arbitri: Ianese di Belluno e Giaquinto di Ostia Lido.