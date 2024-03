Calcio. Inizia la vendita dei biglietti per Lecco-Palermo

Inizia oggi la vendita dei taglianti per il match di domenica contro il Palermo

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per assicurarsi i biglietti

LECCO – La sconfitta esterna col Südtirol ha causato l’ennesimo corto circuito nella dirigenza lecchese con l’estemporaneo richiamo di Foschi dopo la sfuriata di Paolo Leonardo Di Nunno con l’attuale allenatore, Alfredo Aglietti, poi però riconfermato alla guida dei blucelesti. L’unico a fare letteralmente le spese dell’ira del patron è il direttore sportivo Domenico Fracchiolla che lascia definitamente Lecco.

In tutto questo caos c’è la squadra che deve tornare a dare risposte sul campo a partire dalla gara di domenica contro il Palermo per sperare ancora nella salvezza. I rosanero non stanno vivendo un gran momento di forma dopo le due sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia e potrebbe lasciare al Rigamonti-Ceppi più di un punto.

Oggi apre la vendita dei biglietti per la gara valida per la ventinovesima giornata di Serie BKT 2023/2024 in programma, il 10 marzo (ore 16:15), allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Sarà possibile acquistare i tagliandi della partita sino a fine primo tempo della gara presso i seguenti punti vendita:

Online su Etes a partire dalle 10:00 di Martedì 5 marzo;

a partire dalle 10:00 di Martedì 5 marzo; Shamrock Irish Pub , via Giuseppe Parini 5 (Lecco); da Martedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00 e Sabato dalle 12:30 alle 1:00;

, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); da Martedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00 e Sabato dalle 12:30 alle 1:00; Biglietteria “Nord” Stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Mercoledì 6 dalle ore 15:00 alle 18:00; Giovedì e Venerdì dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Anche per il Settore Ospiti la vendita dei biglietti per la Curva Sud prenderà il via martedì 5 marzo dalle ore 10:00 ma terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita. I tagliandi acquistabili al prezzo di €18 intero e €15 ridotto (per Over 65, donne e Under 18) sono disponibili:

Online sul sito di Etes;

sul sito di Etes; Presso “Tabacchi San Domenico” – Piazza San Domenico 6 – Palermo.

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo

smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con

congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa

vigente.