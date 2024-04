Calcio. La Gallina vince il 53° Torneo Sant’Angelo di Laorca

Nel mini torneo delle medie vittoria di Campovai e in quello delle elementari vittoria di Valpozza

Miglior giovane Mattia Scarpino, miglior portiere Simone Brigatti, miglior giocatore Oscubar Mohamed “Momo”

LECCO – Nonostante il maltempo che ha caratterizzato la pasquetta, successo di partecipazione a Laorca per il 53° Torneo di calcio Sant’Angelo. Il tradizionale appuntamento calcistico pasquale, quest’anno sio è svolto in fomula ridotta, con tutte le partite disputate lunedì e l’introduzione, oltre alla sfida tra i Senior, di due mini tornei uno riservato ai piccoli delle elementari e uno ai giovani delle medie.

Nella sfida tra i Senior, la vittoria è andata alla formazione della Gallina che ha conquistato il “trofeo Dario Invernizzi am”, al secondo posto (coppa Angelo Rosito am) è andato a La Colonna.

Premi speciali per Mattia Scarpino giudicato miglior giovane al quale è andata la coppa “Arnaldo Checchin am”, Simone Brigatti premiato miglior portiere (coppa Romildo Maggi am), mentre il miglior giocatore è stato Oscubar Mohamed “Momo” che ha ricevuto la Coppa Aristide Frigerio am.

Nel torneo delle Medie, la vittoria è andata alla formazione Campovai, seconda Ramello e terza Guggiarolo. Nel torneo delle elementari, prima classificata Valpozza, seconda Crogno e terza Pra la Valle.