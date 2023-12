Calcio Lecco. Calendario dalla 20^ alla 28^ giornata, il 27 febbraio il derby

La Lega Serie B ha diramato il calendario dei blucelesti

Il calendario del Lecco fino a marzo: match col Como il 27 febbraio

LECCO – La Lega di Serie B ha diramato il calendario delle partite dalla 20^ sino alla 28^ giornata. Il Lecco ha già recuperato le tre partite perse a inizio campionato e avrà quindi un calendario meno fitto rispetto gli ultimi mesi del 2023. L’unico turno infrasettimanale sarà il 27 febbraio con il derby serale contro il Como al Rigamonti-Ceppi.

La squadra bluceleste, dopo il cambio in panchina, ha avuto un ottimo rendimento in campionato incamerando con il duo Bonazzoli-Malgrati ben 15 punti dei 16 ottenuti sinora. Le grandi vittorie con Pisa, Palermo, Palermo e Bari hanno rilanciato il Lecco come credibile candidata alla salvezza, ma la stagione è ancora lunga.

Nel mese di dicembre ci sono ancora quattro incontri da giocare in ordine con Sampdoria, Ternana, Venezia e Südtirol in cui i blucelesti vogliono fare più punti possibili per arrivare alla pausa natalizia più sereni e ripartire a gennaio con qualche innesto mirato in rosa.

Nel dettaglio il calendario dei blucelesti:

20^ giornata. Venerdì 12 gennaio: Catanzaro-Lecco , ore 20:30;

, ore 20:30; 21^ giornata. Sabato 20 gennaio: Lecco-Pisa , ore 16:15;

, ore 16:15; 22^ giornata. Sabato 27 gennaio: FeralpiSalò-Lecco , ore 16:15;

, ore 16:15; 23^ giornata. Sabato 3 febbraio: Lecco-Cremonese , ore 16:15;

, ore 16:15; 24^ giornata. Sabato 10 febbraio: Bari-Lecco , ore 16:15;

, ore 16:15; 25^ giornata. Sabato 17 febbraio: Lecco-Cosenza , ore 14:00;

, ore 14:00; 26^ giornata. Sabato 24 febbraio: Ternana-Lecc o, ore 16:15;

o, ore 16:15; 27^ giornata. Martedì 27 febbraio: Lecco-Como , ore 20:30;

, ore 20:30; 28^ giornata. Sabato 2 marzo: Südtirol-Lecco, ore 14:00.

Qui il calendario completo della Serie B dalla 20ª alla 28ª