Calcio Lecco. Dopo l’ennesima sconfitta, esonerato mister Emiliano Bonazzoli

Sollevati dall’incarico anche Andrea Malgrati e Francesco Nenciarini

Il nome scelto dalla società bluceleste per guidare il Lecco sarebbe quello di Alfredo Aglietti

LECCO – La quinta sconfitta di fila, 3-1 in casa del Bari, è costata la panchina a mister Emiliano Bonazzoli. Di pochi minuti fa il comunicato della Calcio Lecco che annuncia l’esonero del tecnico e del suo staff. Come sostituto il nome scelto sarebbe quello di Alfredo Aglietti, la cui presentazione potrebbe già essere in programma nelle prossime ore.

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Emiliano Bonazzoli, l’allenatore in seconda Andrea Malgrati e il collaboratore tecnico Francesco Nenciarini. Al mister e al suo staff vanno il ringraziamento della Società per l’impegno dimostrato in questi mesi e gli auguri per il prosieguo della carriera”.