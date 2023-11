Calcio Lecco. In vendita i biglietti per il match interno contro il Bari

È possibile acquistare il biglietto per il match casalingo contro il Bari

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per assicurarsi i tagliandi

LECCO – Dopo le due trasferte consecutive contro Cremonese e quella imminente contro il Como, la Calcio Lecco, domenica 3 dicembre, tornerà a giocare davanti al pubblico del Rigamonti-Ceppi contro il Bari di Pasquale Marino per la 15^ giornata del campionato di Serie B.

La società bluceleste ha diramato un comunicato sulla vendita dei ticket ai propri tifosi: “Avrà inizio Lunedì 27 novembre, dalle ore 15, la vendita dei singoli biglietti per la partita Lecco-Bari, calcio d’inizio ore 16.15. Sarà possibile acquistare i tagliandi sino al fine primo tempo della gara stessa”.

I biglietti per i tifosi blucelesti saranno acquistabili presso i seguenti punti vendita:

Online su Etes a partire dalle 15:00 di Lunedì 27 novembre;

a partire dalle 15:00 di Lunedì 27 novembre; Presso “Shamrock Irish Pub” , via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Lunedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Sabato 2 dicembre dalle 12:00 alle 1:00;

, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Lunedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Sabato 2 dicembre dalle 12:00 alle 1:00; Biglietteria Stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Mercoledì 29 novembre alle ore 15:00 fino alle ore 18:00; Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; Sabato 2 dalle 10:00 alle 13:00.

Anche per il settore ospiti (Curva Sud) la vendita sarà sempre online sul sito Etes ma, terminerà alle ore 19 del giorno antecedente alla partita. Il costo del biglietto sarà di €18 intero e €15 ridotto (ridotto per over 65 e donne).

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.