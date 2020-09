Il fantasista classe ’89 firma un biennale

Altro colpo da 90 per il DS Fracchiolla

LECCO – Si arricchisce di un nuovo pezzo pregiato la rosa della Calcio Lecco. Nella giornata di oggi – mercoledì 23 settembre – la società di via Don Pozzi ha infatti comunicato l’acquisto a titolo definitivo dal Monza dell’attaccante Simone Iocolano.

Il fantasista, classe ’89, ha siglato un contratto di durata biennale alla presenza del patron Paolo Di Nunno. Per il Direttore Sportivo Domenico Fracchiolla si tratta del diciannovesimo nuovo innesto portato all’ombra del Resegone in questa sessione di calciomercato.

Una lunga carriera tra i professionisti

Iocolano, nativo di Rivoli (Torino), cresce nelle giovanili di Torino e Sassuolo. Il suo esordio tra i professionisti risale alla stagione 2008/2009, con la maglia dell’Ivrea in Serie C2. Dopo l’esperienza all’Ivrea l’attaccante passa al Bassano, dove vi rimane per sette stagioni con una parentesi al Vallee D’Aoste Saint Christophe.

Nel 2016 si trasferisce all’Alessandria; l’anno successivo viene invece acquistato dal Bari in Serie B. La sua carriera prosegue poi al Monza, alla Virtus Entella e di nuovo al Monza. Con quest’ultime due società ha vinto il campionato di Serie C. Nell’ultima stagione in biancorosso Iocolano ha collezionato 28 presenze, arricchite da 5 reti e 3 assist.