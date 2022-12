Calcio. “Per sempre blucelesti”, storia di 50 leggende

Il giornalista Stefano Bolotta racconta 50 protagonisti della Calcio Lecco

Un libro e un podcast dedicati a tutti gli appassionati della storica società lecchese

LECCO – Interessante iniziativa promossa da Stefano Bolotta. ll giornalista sportivo lecchese ha scritto un libro intitolato “Per sempre blucelesti”, raccolta di cinquanta leggende che hanno fatto grande la Calcio Lecco 1912. Il progetto non si limita però solamente alla scrittura di un testo ma comprende anche una parte on line, un podcast con altrettante tracce audio, una per ogni leggenda.

“Il progetto “Per sempre Blucelesti” è nato così, in maniera immediata – spiega Bolotta – e con la stessa semplicità si rivolge a lettori, tifosi, addetti ai lavori: non ha pretese di essere un libro monumentale né un racconto raffinato; la bellezza è tutta nei volti ruvidi dei calciatori, nelle foto spesso sgranate dai decenni, nei numeri e nelle emozioni che 110 anni hanno lasciato e lasciano in eredità”

“Questo libro vuole essere una sintesi imprescindibile di una fetta di storia del Lecco di ieri e di oggi, con schede di immediata lettura, un compendio sfogliabile in ogni luogo e in ogni momento, che qualsiasi amante dei colori blucelesti dovrebbe custodire gelosamente – prosegue il giornalista- non è detto che nei prossimi mesi non possa avere un seguito con altri giocatori: scegliere non è stato semplice e molti meritano a loro volta di essere “Per sempre Blucelesti”.

Il libro di Bolotta è acquistabile sul sito di Youcanprint ma, nei prossimi giorni, uscirà su tutti i principali store on line.