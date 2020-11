Decisivo un rigore di De Respinis nella ripresa

Pesa come un macigno un altro penalty sbagliato da D’Anna sullo 0-0

SESTO SAN GIOVANNI – Niente da fare per la Calcio Lecco. Il big match della tredicesima giornata d’andata del girone A di Serie C va alla Pro Sesto, capace di imporsi per 1-0 sulla formazione di D’Agostino grazie ad un calcio di rigore trasformato da De Respinis al 71′.

Da sottolineare che prima del penalty concesso ai biancoazzurri, il direttore di gara ne aveva fischiato uno in favore dei blucelesti, sprecato però in malo modo da D’Anna.

La partita

Nel primo tempo la gara è equilibrata con diverse fasi cariche di agonismo. Le marcature in fase difensiva sono sempre molto strette e gli spazi concessi agli attacchi ridotti ai minimi termini. Ne consegue che lo spettacolo sia pochissimo, così come le occasioni da rete.

Il più attivo nel tridente bluceleste è D’Anna, mentre sia Kaprof che Capogna faticano a trovare la giocata giusta. Per i padroni di casa sono invece Scapuzzi e Mutton a provarci in un paio d’occasioni, senza però ottenere buoni risultati. La palla-gol più importante della prima frazione di gioco si registra al 40′, quando Di Munno calcia forte dal limite sfiorando il palo alla destra di Pissardo.

In avvio di ripresa la Pro Sesto parte forte e dopo quattro giri di lancette sfiora il vantaggio con Scapuzzi. Il Lecco risponde tre minuti più tardi, con Capogna che conclude a lato di un nulla.

Il Lecco spreca, la Pro Sesto no

Il primo vero episodio che potrebbe indirizzare il match arriva al 57′. Kaprof trova l’imbucata giusta per D’Anna, il quale viene sbilanciato in area in modo abbastanza evidente da Franco. Il direttore di gara non ha dubbi e decreta il penalty: sul dischetto ci va lo stesso D’Anna che però calcia troppo debolmente, permettendo a Livieri di respingere il tiro.

Il punteggio resta quindi inchiodato sullo 0-0 ma al 70′ ecco il secondo momento chiave del match. Mangni commette un ingenuo fallo da rigore su Scapuzzi: dagli undici metri calcia De Respinis che spiazza Pissardo per l’1-0.

Dopo il gol dei milanesi i ragazzi di D’Agostino provano subito a raddrizzare la situazione. Il tecnico bluceleste tenta il tutto per tutto, gettando nella mischia anche Mastroianni che si rende subito pericoloso con un colpo di testa da corner. Oltre a questo tentativo però la formazione lariana non riesce più a creare vere occasioni dalle parti di Livieri. Anche i quattro minuti di extra-time non servono per raddrizzare le sorti del match.

La sfida si chiude dunque sull’1-0 in favore della Pro Sesto, giunta oggi al settimo risultato utile consecutivo (sei vittorie e un pareggio). La striscia positiva del Lecco si ferma invece a tre successi consecutivi.

Per i blucelesti sarà ora importante resettare la sconfitta e ricompattarsi per ottenere il massimo dai quattro match che precedono la sosta natalizia (contro Pistoiese, Pro Patria, Pro Vercelli e Olbia).

Tabellino

PRO SESTO – LECCO 1-0: De Respinis (P) rig. 71′

PRO SESTO: Livieri, Franco (Bosco dal 73′), Pecorini, Caverzasi, Palesi, Di Munno (Maffei dal 56′), Gattoni, Giubilato, Cominetti, Mutton (De Respinis dal 46′), Scapuzzi (Parrinello dall’84’). A disp.: Del Frate, Maldini, Ntube, Miscioscia, Motta, Costa, Murati. All. Parravicini.

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Cauz, Nesta (Mastroianni dal 78′), Bolzoni, Moleri (Marotta dal 56′), Giudici, D’Anna (Mangni dal 66′), Kaprof, Capogna. A disp.: Bertinato, Lora, Del Grosso, Malgrati, Nannini, Porru, Haidara, Raggio, Capoferri. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova.