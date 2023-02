Calcio Serie C. Il Lecco ritrova il successo: superata 2-1 l’AlbinoLeffe

Gara decisa da un rigore trasformato da Ilari all’86’

Marcature aperte da Lakti al 60′; pareggio bergamasco al 67′ con Cocco

LECCO – Dopo due turni a secco di vittorie la Calcio Lecco ritrova i tre punti imponendosi 2-1 sull’AlbinoLeffe. Nel turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata del girone A di Serie C, i blucelesti hanno ragione della formazione orobica grazie alle marcature di Lakti (60′) e Ilari (calcio di rigore trasformato all’86’); nel mezzo il momentaneo pareggio siglato su punizione da Cocco al 67′.

Con i tre punti ottenuti questa sera i ragazzi di Foschi guadagnano la quarta piazza della classifica a quota 42 punti, tre i meno della capolista Pordenone e uno in meno del duo composto da FeralpiSalò e Pro Sesto.

La partita

In avvio ci prova subito Pinzauti, che di testa manda la sfera alta di poco sopra la traversa. Oltre a questo primo brivido l’inizio di partita non regala altre grandi emozioni e il primo quarto d’ora di fatto scorrono via senza che nessuno dei due portieri sia mai veramente chiamato in causa.

Al 20′ gli ospiti reclamano per un contatto in area bluceleste che vede coinvolti Doumbia e Battistini; l’arbitro lascia proseguire. Alla mezz’ora il Lecco torna a farsi vedere in attacco, con Buso che si gira bene e calcia sul primo palo trovando però la pronta risposta di Offredi.

Prima dell’intervallo sia il Lecco che l’AlbinoLeffe hanno un’opportunità in contropiede ma entrambe vengono sprecate.

La ripresa si apre con un duro intervento di Doumbia su Galli, il quale non riesce a proseguire la propria gara e deve fare spazio a Zuccon. Al 55′ ci prova ancora Buso, il cui tiro viene respinto col corpo da Miculi; il Lecco a questo punto insiste e cinque giri di lancette più tardi sblocca il risultato grazie a Lakti, che si inventa un gran gol sfruttando a pieno un cross di Giudici.

Il vantaggio bluceleste dura però molto poco perché nel giro di pochi minuti i bergamaschi pareggiano i conti con Cocco, che va a segno direttamente da punizione.

Col risultato nuovamente in equilibrio la gara prosegue senza che nessuna delle due formazioni riesca a prevalere sull’altra. Si arriva così alle battute finali sull’1-1 e con la sfida che sembra destinata al pareggio.

L’episodio che decide le sorti del match però è dietro l’angolo e si materializza all’85’, quando capitan Giudici viene fermato con le cattive in area da Zoma; il direttore di gara non ha dubi e decreta il rigore che Ilari trasforma in modo impeccabile regalando al Lecco tre punti di fondamentale importanza.

Le aquile tornano così al successo dopo due turni a secco; ora il prossimo ostacolo si chiama Sangiuliano City, vittorioso per 2-0 nel match salvezza giocato a Piacenza.

Tabellino

LECCO – ALBINOLEFFE 2-1: Lakti (L) 60′, Cocco (A) 67′, Ilari (L) 86′.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici, Lakti, Galli (Zuccon dal 51′), Ilari, Zambataro (Lepore dall’82’), Buso (Tordini dall’82’), Pinzauti (Bunino dal 70′). A disp.: Stucchi, Maffi, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Cusumano, Bianconi, Mangni. All. Foschi.

ALBINOLEFFE: Offredi, Miculi, Milesi (Gelli dall’82’), Borghini, Gusu, Doumbia (Cocco dal 61′), Brentan (Rosso dall’88’), Piccoli, Frosinini (Giorgione dal 61′), Manconi, Zoma. A disp.: Pagno, Taramelli, Mihai, Muzio, Ntube, Concas, De Gelice, Allieri, Toma. All. Biava.

ARBITRO: Sig. Gemelli, sez. Messina.

Classifica

Pordenone 45

——————————

FeralpiSalò 43

Pro Sesto 43

Lecco 42

L.R. Vicenza 41

Pro Patria 39

Renate 39

Novara 37

Arzignano Valchiampo 35

Juventus Next Gen 34

Padova 34

—————————–

Pro Vercelli 33

AlbinoLeffe 31

Mantova 30

Trento 30

—————————–

Virtus Verona 28

Sangiuliano City 27

Pergolettese 26

Piacenza 23

—————————-

Triestina 19