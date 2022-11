Ilari (doppietta) e Buso (rigore) ribaltano il gol di Morra

Blucelesti ora secondi in classifica a -5 dal Pordenone capolista

LECCO – Dopo tre giornate senza vittorie la Calcio Lecco ritrova il successo imponendosi 3-1 sul Piacenza. A decidere la sfida del “Rigamonti-Ceppi” sono la doppietta messa a segno da Ilari e il penalty trasformato da Buso, che ribaltano l’iniziale vantaggio ospite realizzato da Morra.

Grazie ai tre punti odierni la truppa di Foschi sale al secondo posto in classifica a quota 24, al pari di FeralpiSalò, Pro Sesto e Renate. Il quartetto insegue il Pordenone, al momento la capolista del girone A di Serie C con 29 punti all’attivo.

La partita

L’inizio di gara è tutto di marca piacentina: i ragazzi di Scazzola partono forte e al 7′ sono già avanti, quando Morra approfitta di uno spazio lasciato libero da Pecorini per battere Melgrati con un tiro dal limite.

Dopo il gol subito a freddo i blucelesti provano subito la reazione e all’11’ reclamano per un contatto dubbio in area emiliana tra Pecorini e Cosenza. Una decina di minuti più tardi sono invece nuovamente gli ospiti a rendersi pericolosi, con Melgrati che in uscita è bravo a sventare su Rossetti.

A cavallo della mezz’ora il Lecco sfiora per due volte il pareggio; protagonisti in entrambe le occasioni sono Giudici e Rinaldi, con l’estremo difensore biancorosso che si oppone alla grande al capitano bluceleste.

Il Lecco a questo punto insiste, creando altre situazioni pericolose in area emiliana. Al 42′ ci prova nuovamente Giudici ma il suo tiro viene deviato in corner; il gol comunque è nell’aria e infatti si materializza pochi secondi più tardi, con Ilari che pareggia i conti con un colpo di testa sottoporta sul corner battuto da Maldonado.

La ripresa si apre con le aquile nuovamente all’attacco; nello specifico sono Pinzauti e Celjak a provarci, entrambi con un colpo di testa. Il punteggio resta comunque ancora per poco sull’1-1 perché al 56′ sale in cattedra Buso, capace prima di procurarsi e poi di trasformare un calcio di rigore.

Dopo la rete del 2-1 il Lecco corre subito un grosso rischio ma viene graziato da Rossetti che si divora il pareggio a porta praticamente sguarnita. Il Lecco risponde con una veloce azione in contropiede, che Maldonado conclude con un tiro che non inquadra lo specchio di porta.

Il Piacenza sfiora nuovamente il pareggio al 73′, con la traversa che salva Melgrati su un colpo di testa di Conti da corner. Passano tre giri di lancette e Ilari mette in ghiaccio la sfida con un’incornata su cross di Giudici che si infila sotto la traversa.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di Foschi gestiscono senza grossi affanni il doppio vantaggio; gli ospiti non riescono più a rendersi pericolosi e di fatto i minuti finali scorrono veloci senza più alcuna azione da rete. Al 90′ il risultato finale recita dunque 3-1 in favore del Lecco; ora i blucelesti sono attesi da una settimana tipo in vista della trasferta del “Nereo Rocco” di Trieste in programma domenica 27 novembre (calcio d’inizio alle 14.30).

Tabellino

LECCO – PIACENZA 3-1: Morra (P) 7′, Ilari (L) 42′ e 76′, Buso (L) rig. 56′.

LECCO: Melgrati, Celjak, Pecorini, Enrici, Zambataro, Maldonado (Lakti dal 71′), Zuccon, Ilari, Giudici (Lepore dall’81’), Pinzauti (Mangni dall’81’), Buso (Galli dal 75′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Scapuzzi, Stanga, Purro, Girelli, Liberati, Rossi. All. Foschi.

PIACENZA: Rinaldi, Nava, Cosenza, Masetti, Munari (Lamesta dal 79′), Palazzolo (Capoferri dal 52′), Persia, Suljic (Nelli dal 79′), Gonzi, Rossetti (Conti dal 69′), Morra. A disp.: Tintori, Vivenzio, Rizza, Pezzola, Vianni, Onisa, Frosinini, Biancheri. All. Scazzola.

ARBITRO: Sig. Restaldo, sez. Ivrea.

Classifica

Pordenone 29

FeralpiSalò 24

Lecco 24

Pro Sesto 24

Renate 24

L.R. Vicenza 23

Novara 23

Juventus Next Gen 22

Arzignano Valchiampo 21

Padova 20

Pergolettese 19

Pro Patria 18

Pro Vercelli 18

AlbinoLeffe 17

Sangiuliano City 17

Mantova 15

Trento 13

Triestina 11

Virtus Verona 10

Piacenza 8