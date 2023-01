Calcio Serie C. Lecco di scena in casa del Mantova per ritrovare la vittoria

Blucelesti a caccia dei tre punti dopo il pareggio con la Pro Sesto

Foschi: “Il Mantova è una squadra forte, la classifica non rispecchia i suoi valori”

LECCO – A una settimana esatta dall’1-1 maturato sul terreno di gioco della Pro Sesto, la Calcio Lecco si prepara ad affrontare una nuova trasferta, questa volta al “Martelli” di Mantova.

Il pareggio ottenuto nell’ultimo turno ha leggermente ridimensionato la classifica dei ragazzi di Foschi, ora quarti con un divario di quattro punti dalla vetta occupata dal Pordenone. La sfida contro il Mantova rappresenta dunque un match nel quale diventa fondamentale ottenere l’intera posta in palio.

I biancorossi dal canto loro sono reduci dal ko (1-0) rimediato a Trento. Nelle due gare del girone di ritorno giocate in casa hanno ottenuto però due successi, rispettivamente contro Sangiuliano City e Pro Patria. Più in generale le statistiche dei mantovani sul proprio terreno di gioco parlano di cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte in undici gare finora disputate.

La conferenza stampa di Foschi

Nella consueta conferenza prepartita mister Foschi ha fatto il punto sul mercato, oltre ad esprimere parole d’elogio per i prossimi avversari dei suoi ragazzi: “Le voci di mercato su Battistini sono infondate, in quanto è a tutti gli effetti un elemento incedibile. Stiamo lavorando per acquistare una punta ma è normale che nessuno vuole rinforzare una diretta concorrente. Per quanto riguarda il Mantova sono assolutamente convinto che sia una squadra dai playoff, la classifica attuale non rispecchia i suoi valori”.

Dando infine uno sguardo al programma completo della quinta giornata di ritorno, questa verrà aperta dal match domenicale dell’ora di pranzo (12.30) che vedrà opposte Juventus Next Gen e L.R. Vicenza.

Alle 14.30 si disputeranno tutte le restanti nove gare: AlbinoLeffe-Piacenza, Arzignano Valchiampo-Pergolettese, FeralpiSalò-Virtus Verona, Novara-Pro Vercelli, Padova-Pordenone, Renate-Pro Patria, Sangiuliano City-Pro Sesto, Triestina-Trento, oltre che Mantova-Lecco.