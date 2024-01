Campestre. A Cassago il trofeo “Ianni-Proserpio”, valido come prova del Lanfritto-Maggioni

In gara dalla categoria Esordienti 5 fino agli Assoluti, 613 atleti e 26 società

Per il trofeo Lanfritto Maggioni hanno gareggiati 393 atleti dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti

CASSAGO BRIANZA – Domenica mattina è partita la 1^ prova del Trofeo Lanfritto-Maggioni 2024, organizzata dall’Atletica Cassago in collaborazione del Comitato provinciale Fidal Como-Lecco e il patrocinio del Comune di Cassago Brianza valida per il Trofeo Ianni-Proserpio.

Oltre ad aver gareggiato nel trofeo Lanfritto Maggioni dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, fuori punteggio anche i più piccoli degli Esordienti 5 e 8 e i più grandi dagli Allievi fino agli Assoluti. Alle 10 è partita la categoria maschile e femminile Esordienti 5 sui 400m, subito dopo sono partiti gli Esordienti 8 al femminile, successivamente maschile, anche loro con lo stesso percorso senza punteggio.

Per il trofeo, negli Esordienti 10 al femminile, vince Yasmin El Azzouzi per il Team Pasturo. Stesso percorso al maschile e vince Giacomo Sirco del Lieto Colle. Nelle Ragazze Martina Ragni vince per l’Atletica Alto Lario, al maschile vince Filippo Mandelli per il Team Pasturo. Nelle Cadette (1,7km) vince Sofia Piazza dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, nei Cadetti (2,4km) Giordano Contigiani fa sua la gara per il Gs Bernatese. In gara tutti insieme dalle Allieve fino ai Master (3km al femminile e 4km al maschile) vincono Denise Mascheri (Allieve) per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni e Francesco Gianola (Allievi) per Premana. Nella gara Assoluta vincono Laura Nardo per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni e Paolo Gianola per Premana.

Prima giornata del trofeo: vince il Lieto Colle davanti ad Atl Lecco e Atl Cassago

Con 794 punti il Lieto Colle vince il trofeo, al 2° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 676 punti e al 3° posto i padroni di casa Atl Cassago con 539 punti. Bene le altre società lecchesi: al 6° posto per Premana e Mandello con 400 punti, all’8° posto Cs Cortenova con 385 punti, al 10° posto il Team Pasturo con 367 punti, all’11° posto Merate Atl Promoline con 333 punti, al 12° posto l’Atl 87 Oggiono con 324 punti, al 14° posto l’Up Missaglia con 310 punti, al 16° posto Gs Virtus Calco con 236 punti e al 24° posto la Pol Libertas Cernuschese con 79 punti.

I vincitori di ogni categoria e i lecchesi nei primi 10 classificati

Esordienti 10: 1^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 2^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono), 5^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Ginevra Papa (Atl Cassago), 9^ Vera Brusadelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Nicole Barzaghi (Atl Cassago).

Esordienti 10: 1° Giacomo Sirco (Lieto Colle), 2° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 5° Samuele Nava (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6° Simone Rossi (Pol Mandello), 7° Marcello Saini (Up Missaglia), 8° Simone Bergamini (Team Pasturo), 9° Karol Jozef Crea (Pol Mandello), 10° Leonardo Milani (Pol Mandello).

Ragazze: 1^ Martina Ragni (Atl Alto Lario), 7^ Domitilla Citterio (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ragazzi: 1° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 6° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 7° Lucio Arienti (Up Missaglia), 9° Tristan Lamperti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadette: 1^ Sofia Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Anna Riva (Pol Mandello), 8^ Valentina Bidoia (Atl Cassago), 9^ Serena Gianola (Premana).

Cadetti: 1° Giordano Contigiani (Gs Bernatese), 2° Federico Forni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Nicola Spano (Cs Cortenova), 5° Federico Guido (Team Pasturo), 6° Michele Bellati (Premana), 7° Matteo Tenderini (Premana), 9° Marco Fazzini (Premana), 10° Daniele Arlati (Merate Atl Promoline).

Allieve: 1^ Denise Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 4^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 7^ Dorotea Usuelli (Pol Lib Cernuschese), 8^ Arianna Rizzi (Premana), 9^ Marianna Chiappa (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Allievi: 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 6° Davide Cappello (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Lorenzo Trincavelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 9° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assoluta: 1^ Laura Nardo (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3^ Marta Crippa (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 4^ Camilla Valsecchi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5^ Elisa Pozzoni (Pol Lib Cernuschese), 6^ Elena Brenna (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 7^ Nadia Acquistapace (Cs Cortenova), 8^ Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova), 10^ Milena Benedetti (Cs Cortenova).

Assoluti: 1° Paolo Gianola (Premana), 2° Emanuele Fazzini (Premana), 3° Giacomo Zanardi (Atl 87 Oggiono), 4° Flavio Tornaghi (Merate Atl Promoline), 5° Simone Bossetti (Osa Org Sportiva Alpinisti), 6° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atl Promoline), 7° Juri Marelli Osa Org Sportiva Alpinisti), 8° Fausto Rizzi (Premana), 9° Michael Gianola (Premana), 10° Matteo Gianola (Premana).