Campestre CSI, seconda prova regionale: vince il Gs Virtus Calco

A Villa Guardia in gara oltre 1000 atleti, ben 47 società di cui 11 della provincia di Lecco

I lecchesi conquistano ben 10 vittorie, 9 secondi posti e 9 terzi posti.

VILLA GUARDIA- Nella prima prova del campionato regionale Csi di corsa campestre avevano gareggiato in 719 atleti, domenica a Villa Guardia erano invece ben 1040 di 47 società (12 Como, 11 Lecco, 8 Sondrio e Milano, 4 Lodi, 3 Mantova e 1 Crema e Varese) e 8 comitati.

A vincere ancora è il Gs Virtus Calco, 919 punti (627 giovanile e 292 assolute), al secondo posto per il Csc Cortenova identica con 919 punti (344 giovanile e 575 assolute), al 3° posto il Gs Valgerola con 865 punti (503 giovanile 357 assolute).

Molto bene le altre società del lecchese: al 4° posto AS Dilettantistica Premana 785 punti (517/268), al 6° posto Team Pasturo 640 punti (355/285), al 13° Polisportiva Bernate 396 punti (137/259), al 18° Us Derviese 261 punti (90/171), al 22° Pol Pagnona 212 punti (22/190), al 32° Pol Bellano 98 punti (46/52), al 34° Gs Rogeno 73 punti (0/73), al 28° Pol Oratorio 2B 35 punti (21/14) e al 46° Pol Valvarrone 6 punti (6/0).

La US Derviese prende tre vittorie con Carlo Tagliabue per gli Allievi, Benedetta Buzzella nelle Juniores, Ilaria Menatti per le Seniores, due vittorie per il Csc Cortenova con Ilaria Artusi tra le Allieve e Giovanni Artusi per i Seniores, per la Pol Pagnona Laura Nardo tra le Amatori A e Donatella Rota per le Veterane B, vince il Virtus Calco con Dario Rigonelli tra gli Amatori B, per il Team Pasturo Nicolò Mandelli tra i Cuccioli e per Premana Francesco Gianola tra i Cadetti.

Tutti i primi classificati per ogni categoria e i migliori lecchesi entro i 10 classificati.

Cuccioli: 1^ Sara Brunetti (Atl Trezzano ist Gandhi), 2^ Anna Rigonelli (Virtus Calco), 6^ Viola Colombo (Virtus Calco), 7^ Cecilia Giovenzana (Pol Bernate), 9^ Elisa Goretti (Pol Bellano), 10^ Sara Benedetti (Cs Cortenova).

Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Gabriele Passoni (Pol Bernate), 4° Elia Benzoni (Pol Bellano), 7° Simone Bergamini (Team Pasturo), 8° Tommaso Campagnoli (Pol Bernate), 10° Leonardo Rigamonti (Pol Bellano).

Esordienti: 1^ Noemi Lorefice (Santi Nuovo Olonio), 6^ Yesmin El Azzouzi (Virtus Calco), 6^ Giulia Fazzini (Premana).

Esordienti: 1° Leonardo Tarca (Gs Csi Morbegno), 5° Mirco Pelizzaro (Csc Cortenova).

Ragazze: 1^ Francesca Rurgassi (Lieto Colle).

Ragazzi: 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 2° Nicola Spano (Cs Cortenova), 3° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 8° Filippo Mandelli (Team Pasturo).

Cadette: Francesca Franchi (San Gabriele Guanzate), 5^ Carolina Fazzini (Premana), 9^ Serena Gianola (Premana), 10^ Beatrice Spada (Team Pasturo).

Cadetti: 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 5° Cristian Acerboni (Pol Bellano), 7° Ivan Pomoni (Premana).

Allieve: 1^ Ilaria Artusi (Csc Cortenova), 5^ Arianna Rizzi (Premana), 8^ Maria Fazzini (Premana), 10^ Alessia Acquistapace (Csc Cortenova).

Allievi: 1° Carlo Tagliabue (Us Derviese), 3° Tommaso Farina (Team Pasturo), 4° Paolo Gianola (Premana), 6° Michael Gianola (Premana), 9° Nicola Dedivittis (Team Pasturo), 10° Moris Gianola (Premana).

Juniores: 1° Benedetta Buzzella (Us Derviese), 2^ Michela Gritti (Team Pasturo), 3^ Rebecca Balbiani (Team Pasturo), 4^ Isabella Carlotta Maiocchi (Pol Bernate), 6^ Valentina Acquistapace (Csc Cortenova), 9^ Gaia Comi (Virtus Calco).

Juniores: 1° Francesco Bongio (Csi Morbegno), 4° Giulio Mascheri (Csc Cortenova), 6° Emanuele Fazzini (Premana), 9° Mauro Gianola (Premana), 10° Andrea Pomoni (Premana).

Seniores: 1^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 2^ Alessia Bergami ni (Csc Cortenova), 3^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo), 5^ Paola Ravasio (Virtus Calco), 6^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 8^ Isabella Gandin (Pol Pagnona).

Seniores: 1° Giovanni Artusi (Csc Cortenova), 3° Luca Lanfranconi (Csc Cortenova), 4° Simone Bossetti (Team Pasturo), 6° Stefano Tavola (Virtus Calco), 7° Lorenzo Pepe (Csc Cortenova), 9° Giovanni Malugani (Csc Cortenova).

Amatori A: 1^ Laura Nardo (Pol Pagnona), 5^ Costanza Antonello (Virtus Calco), 6^ Angela Locatelli (Premana), 8^ Sabrina Invernizzi (Csc Cortenova), 9^ Maria Chiara Martinelli (Pol Bernate).

Amatori A: 1° Manuel Molteni (Villa Guardia), 8° Fabio Boffelli (Virtus Calco), 10° Ambrogio Bernasconi (Pol Bellano).

Amatori B: 1^ Cinzia Zugnoni (Csi Morbegno), 2^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 3^ Maria Gianola (Csc Cortenova), 4^ Elena Caliò (Team Pasturo), 5^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 7^ Elena Rusconi (Csc Cortenova), 8^ Francesca Castagna (Team Pasturo), 9^ Nadia Acquistapace (Csc Cortenova).

Amatori B: 1° Dario Rigonelli (Virtus Calco), 3° Mario Buzzella (Us Derviese), 5° Walter Patriarca (Us Derviese), 6° Claudio Tagliaferri (Pol Pagnona), 7° Fausto Rizzi (Premana), 8° Massimiliano Roigamonti (Pol Bernate), 10° Carlo Bellati (Premana).

Veterane A: Liliana Maccoppi (B&rc Castiglione D’Adda).

Veterani A: 1° Riccardo Dusci (Pol Colorina), 4° Felice Brusadelli (Virtus Calco),7° Patrizio Alborghetti (Csc Cortenova).

Veterane B: 1^ Donatella Rota (Pol Pagnona); 2^ Donzilla Lopes Cardosa (Rogeno), 3^ Maria Grazia Zuliani (Pol Bernate), 4^ Maria Pia Bonanomi (Virtus Calco), 9^ Maria Gianola Csc Cortenova), 10^ Angela Gambini (Csc Cortenova).

Veterani B: 1° Francesca Barletta (B&rc Castiglione D’Adda), 2° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 3° Nilo Fazzini (Pol Pagnona), 5° Vincenzo Azzolini (Pol Bellano), 6° Giulio Maiocchi (Pol Bernate).